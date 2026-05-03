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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Pucnjava u Tuzli: Muškarac ubijen iz automatskog oružja

Prema informacijama iz Operativnog centra MUP-a TK do upotrebe automatskog oružja došlo je u 22:45 sati

MUP TK. Avaz (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

3.5.2026

U Tuzli je večeras došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, do upotrebe automatskog oružja došlo je u 22:45 sati.

- Ubijena je jedna osoba - potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a TK za portal "Avaz".

Na terenu su pripadnici policije koji vrše uviđaj, a više informacija o okolnostima događaja bit će poznato nakon istrage.

Napadač je u bjekstvu, a za njim tragaju Specijalne jedinice MUP-a TK.

# PUCNJAVA
# MUP TK
# TUZLA
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