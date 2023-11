Video / Pogledajte kako je Edin Tule "šerijatski vjenčao" Damirovu ženu Enisu: "Reci šta tražiš, hoćeš li više", a onda je stavio pištolj na Kur'an!?

Tule je, podsjetimo, na Facebooku prijetio da će silovati i ubiti svoju suprugu Aidu jer je pristupila stranci Narod i pravda, te je prijetio Damiru Muharemoviću, „optužujući ga da je udario Enisu“, a zaprijetio je i Halilu Bajramoviću koji vodi kantonalnu organizaciju NiP-a u USK, jer je, kako Tule navodi u videu, „napao njegovog prijatelja Sulejmana Samardžića".

Istražitelji Odsjeka za cyber kriminal u Federalnoj upravi policije dostavili su Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo informaciju u kojoj je navedena lokacija na kojoj se nalazi lice Edin Tule. Saznajemo da se nalazi u Švicarskoj.

On objavljuje materijale na kojima prijeti svojoj supruzi Aidi, tvrdi da je drži vezanu i da je planira silovati i baciti pod voz. On zamjera njoj i to što se uključila u stranku Narod i Pravda, zbog čega je uputio prijetnje i brojnim funkcionerima NiP-a, među njima i predsjedniku te stranke Elmedinu Konakoviću.

Navodi da će "cijelo pleme Konakovića poslati Gospodaru".

Pogledajte video.