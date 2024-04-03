FUP u Hadžićima uhapsio tri osobe, pronađena im droga

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) danas su uhapsili tri osobe na području Hadžića kod kojih je pronađena određena količina droge.

- Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo s ciljem sprečavanja neovlaštenog prometa opojnim drogama poduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području Kantona Sarajevo, općina Hadžići, a u vezi s dokumentovanjem krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz FUP-a.

Iz FUP-a je pojašnjeno kako su izvršili pretres dviju osoba iz Sarajeva i jedne osobe iz Fojnice.

- U sklopu navedenih aktivnosti izvršeno je legitimisanje i pretres tri osobe A.A. (1988) iz Sarajeva, A.D. (1994) iz Sarajeva i I.H. (1992) iz Fojnice, zbog postojanja osnova sumnje da bi predmetne osobe kod sebe mogle posjedovati predmete koji potiču iz krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresanja pronađena su i privremeno oduzete određene količine NN materije, koje svojim izgledom asociraju na opojne droge Amfetamin i Cannabis - saopćeno je.

Predmetne osobe su kriminalistički obrađene, te će o njihovom daljnjem statusu odlučivati nadležno Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

