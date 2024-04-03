Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NALOG TUŽILAŠTVA KS

FUP u Hadžićima uhapsio tri osobe, pronađena im droga

Iz FUP-a je pojašnjeno kako su izvršili pretres dviju osoba iz Sarajeva i jedne osobe iz Fojnice

FUP obavio akciju. FUP

E. Ć.

3.4.2024

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) danas su uhapsili tri osobe na području Hadžića kod kojih je pronađena određena količina droge.

- Policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo s ciljem sprečavanja neovlaštenog prometa opojnim drogama poduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području Kantona Sarajevo, općina Hadžići, a u vezi s dokumentovanjem krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz FUP-a.

Iz FUP-a je pojašnjeno kako su izvršili pretres dviju osoba iz Sarajeva i jedne osobe iz Fojnice.

- U sklopu navedenih aktivnosti izvršeno je legitimisanje i pretres tri osobe A.A. (1988) iz Sarajeva, A.D. (1994) iz Sarajeva i I.H. (1992) iz Fojnice, zbog postojanja osnova sumnje da bi predmetne osobe kod sebe mogle posjedovati predmete koji potiču iz krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresanja pronađena su i privremeno oduzete određene količine NN materije, koje svojim izgledom asociraju na opojne droge Amfetamin i Cannabis - saopćeno je.

Predmetne osobe su kriminalistički obrađene, te će o njihovom daljnjem statusu odlučivati nadležno Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

# HADŽIĆI
# FUP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.