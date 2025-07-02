Policija objavila snimak hapšenja Zvicerovih saradnika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su danas dvojicu pripadnika "kavačkog klana" M.K. (39) i A.P. (35), saradnike vođe ovog klana, Radoja Zvicera. Akcija hapšenja izvedena je u saradnji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije i FAST timova za ciljane potrage u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu.

Prilikom pretresa stanova na više lokacija u Beogradu koje su uhapšeni koristili, pronađeni su revolver i dvije falsifikovane lične isprave Crne Gore zbog čega se dvojici uhapšenih stavljaju na teret krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanja isprave. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.



