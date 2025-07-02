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AKCIJA U BEOGRADU

Policija objavila snimak hapšenja Zvicerovih saradnika

Prilikom pretresa stanova pronađeni su revolver i dvije falsifikovane lične isprave Crne Gore

Hapšenje u Beogradu. Screenshot

B. C.

2.7.2025

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su danas dvojicu pripadnika "kavačkog klana" M.K. (39) i A.P. (35), saradnike vođe ovog klana, Radoja Zvicera. Akcija hapšenja izvedena je u saradnji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije i FAST timova za ciljane potrage u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu.

Prilikom pretresa stanova na više lokacija u Beogradu koje su uhapšeni koristili, pronađeni su revolver i dvije falsifikovane lične isprave Crne Gore zbog čega se dvojici uhapšenih stavljaju na teret krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanja isprave. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.


Kao pripadnici “kavačkog klana” oni su u Crnoј Gori optuženi za otmicu Mila Radulovića zvanog Kapetan i teško ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića, dok se M. K. sumnjiči i za ubistvo Vase Delibašića, 2018. godine u Baru.

# SRBIJA
# RADOJE ZVICER
# HAPŠENJE
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