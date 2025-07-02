Velika akcija u Srbiji: Uhapšeni pripadnici kavačkog klana osumnjičeni za ubistvo Adisa Spahića i Damira Hodžića

U velikoj zajedničkoj akciji “Tok” i “Fast” tima za ciljane potrage MUP Srbije, pripadnici UKP su, nakon identifikacije i lociranja, uhapsili pripadnike kavačkog klana saradnike Radoja Zvicera, državljane Crne Gore, Marka Kilibardu i Aleksandra Paunovića, za kojima je raspisana crvena Interpolova potjernica od strane policije Crne Gore zbog krivičnog djela teško ubistvo.

Isti su, kao pripadnici kavačkog klana, optuženi za otmicu Mila Radulovića zv. Kapetan i teško ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića, gdje im je zaprećena kazna od 40 godina zatvora. Takođe, Marko Kilibarda je osumnjičen i za ubistvo Vase Delibašića 2018. godine u Baru.

Prilikom pretresa stanova na više lokacija u Beogradu, pronađeno je vatreno oružje, revolver i dvije falsifikovane lične isprave Republike Crne Gore, te će im se staviti na teret u Republici Srbiji i krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. KZ, kao i falsifikovanje isprave iz člana 355. KZ,pišu Novosti.