Radna mašina usmrtila radnika u Brčkom

Radnik M.D. (64) stradao je jučer u nesporednoj blizini privrednog subjekta u naselju Broduša.

Policiji Brčko distrikta BiH je jučer oko 11:25 sati prijavljeno da je na ovoj lokaciji došlo do nesreće na radu.

- Odmah nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta i utvrdili da je radna mašina kojom su izvođeni radovi, udarila lice inicijala M.D. rođenog 1961. godine iz Brčkog, zaposlenika jedne firme, a koji je usljed zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta – saopšteno je iz policije.

Policijski službenici su zajedno sa dežurnim tužiocem Tužilaštva Brčko distrikta BiH, mrtvozornikom i inspektorom za rad i zaštitu na radu Inspektorata Brčko distrikta BiH izašli na lice mjesta, gdje je izvršen uviđaj.

Po nalogu dežurnog tužioca dana 15.07.2025. godine izvršena je obdukcija tijela nastradalog lica, dok Policija nastavlja dalje istražne radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti pod kojima se navedeni događaj desio.