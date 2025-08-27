Akcija ”Sprinter”: Uhapšeni dileri, drogu prodavali i maloljetnicima!

U akciji ”Sprinter” banjalučka policija uhapsila je Bobana Railića iz Laktaša i Branislava K. iz Čelinca zbog sumnje da su se bavili trgovinom droge.

Akcija je duže vrijeme pripremana, a obojici se na teret stavlja da su u periodu od 2023. do 2025. godine prodavali drogu na području Trna i Laktaša. Među kupcima su bili čak i maloljetnici.

- Po naredbi suda i uz saglasnost tužilaštva izvršeni su pretresi na više lokacija u Banjaluci i Trnu. Tokom akcije ukupno je pronađeno i oduzeto oko 90 grama marihuane, određena količina bijelog praha nalik kokainu, vaga za precizno mjerenje, dva mobilna telefona, novac i drugi predmeti koji se mogu doveti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela - saopćila je PU Banjaluka.

Dodaju da se sve mjere i radnje preduzimaju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Railić će biti predat u nadležnost tužilaštva, dok će postupak protiv Branislava K. ići u redovnu proceduru.

Inače, Railić je poznat kao višestruki prestupnik i ima bogat kriminalni dosije, a dosada je osuđivan za krivična djela krađe, prikrivanje, teške krađe, oduzimanje motornog vozila, tjelesne povrede, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, nasilničko ponašanje, ugrožavanje javnog saobraćaja, sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.