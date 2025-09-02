Određen pritvor mostarskim razbojnicima

Kantonalni sud u Mostaru je zbog krivičnog djela Razbojništvo odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenih K.D. i Ž.M., potvrđeno je za „Avaz“ iz ove pravosudne institucije.

Pritvor im je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je K.D., kao saizvršilac u sticaju počinio krivično djelo Razbojništvo iz čl. 289. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ FBiH, a sve u vezi sa čl. 31. i čl. 54. istog zakona, a Ž.M., da je kao saizvršilac počinio krivično djelo Razbojništvo iz čl. 289. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ FBiH, a sve u vezi sa čl. 31. istog zakona.

Oni su lišeni slobode 27.avgusta u 19 sati, a terete se da su tog dana u Mostaru, u Omladinskoj ulici br. 9, počinili razbojništvo, kada je prvoosumnjičeni K.D., ušao u trgovinu „Val 2“, te uz prijetnju nožem od radnice Z.M., otuđio novac iz kase u iznosu od oko 500 KM.

Dio novca koji je prvoosumnjičeni K.D. otuđio, naknadno je podijelio sa drugoosumnjičenim Ž.M.

Također, na teret im se stavlja i razbojništvo počinjeno 17.avgusta 2025. godine, u ulici Kralja Tomislava br. 41 u Mostaru, kada su prvoosumnjičeni K.D. i trećeosumnjičeni I.M., došli do poslovnice „Lutrije BiH“. Pvoosumnjičeni K.D. je dao crni preklopni nož trećeosumnjičenom I.M. te su zajedno ušli u poslovnicu „Lutrije BiH“ kada su uzeli 1.180 KM, a za koji iznos je pričinjena materijalna šteta poslovnici „Lutrije BiH“.

- Sud je utvrdio da je prijedlog za određivanje pritvora osnovan zbog razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačka a) , b.) i c.) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH - naveli su iz Suda.