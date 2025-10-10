Makron izabrao i šestog premijera za dvije godine

Francuski predsjednik Emanuel Makron izabrao je novog premijera – a riječ je o "novom starom" premijeru Sebastijenu Lekorniju.

Kako je ranije najavljeno, Makron je razmatrao mogućnost ponovne nominacije Lekornija. Sinoć je večerao s njim u Jelisejskoj palati, a potom se povukao sa svojim najužim saradnicima kako bi razradio scenario “Lekorni 2” i sastav nove vlade. Prema riječima izvora upućenog u pregovore, nova vlada će uključivati predstavnike civilnog društva i političke ličnosti, uz mnogo novih lica.

Ovim potezom Makron je imenovao šestog premijera za manje od dvije godine, nadajući se da će Lekorni uspjeti obezbijediti usvajanje budžeta u parlamentu koji je pogođen krizama i političkim podjelama.

Makron trenutno ima rejting odobravanja od samo 14 odsto, što predstavlja njegov lični rekord u nepopularnosti. Ankete pokazuju da samo 14 odsto Francuza vjeruje da će predsjednik efikasno riješiti probleme zemlje, što je pad za tri procentna poena u odnosu na prethodni mjesec. Čak 82 odsto građana nema povjerenje u aktuelnog predsjednika, dok mu 59 odsto “ne vjeruje nimalo”.