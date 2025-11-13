Izrael napao Liban, evo šta im je meta

Izrael je napao skladište oružja i podzemnu infrastrukturu za koje tvrde da ih koristi Hezbolah.

Još nema informacija o žrtvama ili povrijeđenim osobama.

Izrael i Hezbolah su prošlog novembra potpisali sporazum o prekidu vatre kako bi okončali jednogodišnji sukob.

Prema sporazumu, obje strane su se složile da prekinu borbe i povuku svoje snage s juga zemlje.

Ipak, Izrael je više puta bombardovao jug i zadržao trupe na pet lokacija unutar Libana.

I iako Hezbolah nije pucao na Izrael otkako je sporazum stupio na snagu, optužen je za obnovu svojih vojnih kapaciteta u južnom Libanu.