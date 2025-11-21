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OTVORENI ZA PREGOVORE

Stigao odgovor Rusije na Trampov plan

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva i Vašington još ne raspravljaju o detaljima, ali da se kontakti održavaju

Vladimir Putin. AP

M. Až.

21.11.2025

Kremlj je saopštio da Rusija još nije primila zvanične dokumente od Sjedinjenih Država o američkom planu od 28 tačaka za Ukrajinu, ali da je spremna za pregovore.

Vašington je Kijevu predstavio plan, koji ukrajinski dužnosnici trenutno proučavaju.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva i Vašington još ne raspravljaju o detaljima, ali da se kontakti održavaju.

- Postoje određene ideje s američke strane, ali trenutno se ne raspravlja ništa suštinsko. Potpuno smo otvoreni, održavamo našu otvorenost za mirovne pregovore - rekao je Peskov novinarima.

Peskov je također naglasio da rusko napredovanje na bojištu smanjuje manevarski prostor ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

- Učinkovitost ruskih oružanih snaga trebala bi Zelenskog i njegov režim uvjeriti da je bolje pregovarati i to učiniti sada. Bolje je to učiniti odmah, nego kasnije. Njegov prostor za donošenje odluka se smanjuje kako gubi teritorij tijekom ofenzivnih akcija ruskih oružanih snaga - rekao je Peskov.

On je dodao da bi nastavak rata za Ukrajinu bio "besmislen i opasan".

- Ukrajinski režim mora donijeti odgovornu odluku. Učiniti to sada i preuzeti odgovornost - poručio je Peskov.

# SAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
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