Stigao odgovor Rusije na Trampov plan

Kremlj je saopštio da Rusija još nije primila zvanične dokumente od Sjedinjenih Država o američkom planu od 28 tačaka za Ukrajinu, ali da je spremna za pregovore. Vašington je Kijevu predstavio plan, koji ukrajinski dužnosnici trenutno proučavaju.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva i Vašington još ne raspravljaju o detaljima, ali da se kontakti održavaju. - Postoje određene ideje s američke strane, ali trenutno se ne raspravlja ništa suštinsko. Potpuno smo otvoreni, održavamo našu otvorenost za mirovne pregovore - rekao je Peskov novinarima.