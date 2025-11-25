Tramp: Mislim da smo veoma blizu dogovora

Američki predsjednik Donald Tramp prisustvovao je tradicionalnoj ceremoniji pomilovanja ćurke u Rose Gardenu ispred Bijele kuće, gdje je još jednom govorio o ratu u Ukrajini.

- Nije lako, ali mislim da ćemo uspjeti - rekao je Tramp osvrćući se na napore da se okonča sukob.

- Mislim da smo veoma blizu dogovora, saznat ćemo... Mislim da napredujemo - naveo je.

Istakao je i da je tokom svog mandata okončao brojne sukobe širom svijeta te dodao da je očekivao kako će zaustavljanje rata u Ukrajini biti lakše nego što se ispostavilo.