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RAT U UKRAJINI

Tramp: Mislim da smo veoma blizu dogovora

Nije lako, ali mislim da ćemo uspjeti, rekao je

Tramp: Mislim da ćemo uspjeti. AP Photo/Evan Vucci

M. Až.

25.11.2025

Američki predsjednik Donald Tramp prisustvovao je tradicionalnoj ceremoniji pomilovanja ćurke u Rose Gardenu ispred Bijele kuće, gdje je još jednom govorio o ratu u Ukrajini.

- Nije lako, ali mislim da ćemo uspjeti - rekao je Tramp osvrćući se na napore da se okonča sukob.

- Mislim da smo veoma blizu dogovora, saznat ćemo... Mislim da napredujemo - naveo je.

Istakao je i da je tokom svog mandata okončao brojne sukobe širom svijeta te dodao da je očekivao kako će zaustavljanje rata u Ukrajini biti lakše nego što se ispostavilo.

# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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