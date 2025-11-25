Tramp pomilovao dvije ćurke, jedna "pobjegla" sa svečanosti

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) tradicionalno je, uoči Dana zahvalnosti, pomilovao dvije ćurke – Waddle i Gobble – koje su izabrane putem online glasanja studenata iz Sjeverne Karoline. Tokom svečanosti, Waddle je neočekivano “pobjegla”.

Prije zvaničnog pomilovanja, obje ćurke boravile su u luksuznom hotelu u Vašingtonu. Tramp se obratio Gobble uz šaljivu opasku.

- Gobble, samo želim da ti kažem, ovo je veoma važno. Ovim si bezuvjetno pomilovana. Waddle je nestala u akciji, ali to je u redu - rekao je.

Tramp je dodao da je američki ministar zdravstva Robert F. Kenedi Džunior (Robert F. Kennedy Jr.) potvrdio da ovogodišnje ćurke pripadaju “prvoj MAHA eri”, aludirajući na slogan “Make America Healthy Again” – “Učinimo Ameriku ponovo zdravom”.

- Možda su debele, ali su i dalje MAHA. Pojele su svaku namirnicu koja goji. Željeli smo ih učiniti posebnim - kazao je Tramp.

Ceremoniji su prisustvovali brojni Trampovi saradnici i članovi kabineta, neki i sa porodicama. Među njima su bili ministrica obrazovanja Linda Mekmen (Linda McMahon), ministar trgovine Hauvard Lutnik (Howard Lutnick), potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens (J. D. Vance) i direktor FBI-ja Keš Patel (Kash Patel).

Prvi američki predsjednik koji je pomilovao ćurku bio je Abraham Linkon (Abraham Lincoln), kada je 1863. poštedio život jednoj ćurki s kojom se sprijateljio njegov sin Tad. Tradicija je zvanično uspostavljena tek 1989. za vrijeme predsjednika Džordža H. V. Buša (George H. W. Bush).