Tramp otkrio sljedeće poteze Moskve i Kijeva

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da će specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof održati sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, dok će američki sekretar vojske Den Driskol paralelno razgovarati s ukrajinskim predstavnicima s ciljem finaliziranja mirovnog plana za Ukrajinu.

- Bit ću obaviješten o svakom napretku, zajedno sa potpredsjednikom Džej Di Vensom, državnim sekretarom Markom Rubiom, ministrom rata Pitom Hegsetom, kao i sa šeficom kabineta Bijele kuće Suzi Vajls - napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

Istakao je da se nada skorom sastanku s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali "samo ako plan za okončanje rata bude dovršen ili u završnoj fazi".