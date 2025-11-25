Tramp otkrio sljedeće poteze Moskve i Kijeva

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da će specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof održati sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, dok će američki sekretar vojske Den Driskol paralelno razgovarati s ukrajinskim predstavnicima s ciljem finaliziranja mirovnog plana za Ukrajinu.
- Bit ću obaviješten o svakom napretku, zajedno sa potpredsjednikom Džej Di Vensom, državnim sekretarom Markom Rubiom, ministrom rata Pitom Hegsetom, kao i sa šeficom kabineta Bijele kuće Suzi Vajls - napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social.
Istakao je da se nada skorom sastanku s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali "samo ako plan za okončanje rata bude dovršen ili u završnoj fazi".
Tramp je naglasio da je tokom protekle sedmice ostvaren značajan napredak ka obustavi sukoba, ponovivši tvrdnju da rat između Rusije i Ukrajine ne bi izbio 2022. godine da je tada bio predsjednik SAD-a.
Dodao je da je u posljednjih mjesec dana poginulo 25.000 vojnika te da je mirovni plan, koji je prvobitno obuhvatao 28 tačaka, izmijenjen nakon sugestija Ukrajine i SAD-a, tako da je ostalo još samo nekoliko tačaka oko kojih nema saglasnosti.