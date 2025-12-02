Maduro: "Ovo je psihološki terorizam"

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) poručio je da je njegova zemlja spremna na odbranu, dok SAD razmatraju mogućnost kopnenog napada. Tenzije su na vrhuncu zbog velikog američkog vojnog raspoređivanja na Karibima, koje uključuje i nosač aviona te hiljade vojnika, piše Sky News.
Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sastao se jučer navečer sa svojim timom za nacionalnu sigurnost, nakon što je prošle sedmice upozorio da bi kopneni udari mogli započeti "vrlo brzo". Iako detalji sastanka nisu objavljeni, glasnogovornica Bijele kuće izjavila je novinarima: "Predsjedniku su na raspolaganju mnoge opcije koje su na stolu, a ja ću mu prepustiti da o njima govori."
Američke snage su u posljednjih nekoliko mjeseci izvele najmanje 21 udar na brodove za koje tvrde da su prevozili narkotike prema američkim obalama. Bijela kuća optužuje Madura za umiješanost u trgovinu drogom, što on odlučno negira.
Maduro, kojeg zapadne zemlje uglavnom smatraju diktatorom, jučer je na skupu u Caracasu izjavio da su Venecuelanci spremni "braniti zemlju i voditi je putem mira".
- Proživjeli smo 22 sedmice agresije koja se može opisati samo kao psihološki terorizam - rekao je pred okupljenim pristašama.
Venecuela tvrdi da su američki napadi na brodove, u kojima je poginulo više od 80 ljudi, ravni ubistvu. Prema Caracasu, pravi Trampov motiv je svrgavanje Madura kako bi se domogao venecuelanskih zaliha nafte.
Napetosti podgrijava i masovno raspoređivanje američkih snaga u Karipskom moru i istočnom Pacifiku. Iako je SAD objavio videosnimke uništenih brodova, nije pružio dokaze, poput fotografija droge, koji bi potkrijepili tvrdnje o krijumčarenju.
Posebnu kontroverzu izazvao je incident od 2. septembra, kada je u napadu ubijeno 11 ljudi. Nakon prvog udara, koji je u vodi ostavio dva preživjela, uslijedio je drugi napad na isti brod. Američki mediji izvijestili su da je ministar odbrane Pete Hegseth navodno izdao naredbu da se ubiju svi na brodu, što je pokrenulo pitanja o zakonitosti takvog postupka.
Hegseth je takve napise odbacio kao "lažne vijesti", insistirajući da su sve akcije u regiji u skladu s američkim i međunarodnim pravom.
- Svaki krijumčar kojeg ubijemo povezan je s Označenom terorističkom organizacijom - napisao je na društvenoj mreži X.
Jučer je i glasnogovornica Bijele kuće potvrdila da je brod pogođen drugim udarom, ali je negirala da je Hegseth izdao naredbu za to. Prema njezinim riječima, ministar je ovlastio viceadmirala američke mornarice Franka Bradleya za napad, a admiral je djelovao "u potpunosti u okviru svojih ovlasti i zakona, usmjeravajući angažman kako bi se osiguralo uništenje broda i eliminacija prijetnje SAD".
Dok SAD vaga svoje iduće korake, Tramp je u nedjelju otkrio da je telefonski razgovarao s Madurom, opisavši razgovor kao "ni dobar ni loš". Posljednjih dana Tramp je također zaprijetio da bi venecuelanski zračni prostor trebao biti smatran zatvorenim, što je južnoamerička nacija nazvala "kolonijalnom prijetnjom" te "nezakonitom i neopravdanom agresijom".