Maduro: "Ovo je psihološki terorizam"

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) poručio je da je njegova zemlja spremna na odbranu, dok SAD razmatraju mogućnost kopnenog napada. Tenzije su na vrhuncu zbog velikog američkog vojnog raspoređivanja na Karibima, koje uključuje i nosač aviona te hiljade vojnika, piše Sky News. Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sastao se jučer navečer sa svojim timom za nacionalnu sigurnost, nakon što je prošle sedmice upozorio da bi kopneni udari mogli započeti "vrlo brzo". Iako detalji sastanka nisu objavljeni, glasnogovornica Bijele kuće izjavila je novinarima: "Predsjedniku su na raspolaganju mnoge opcije koje su na stolu, a ja ću mu prepustiti da o njima govori." Američke snage su u posljednjih nekoliko mjeseci izvele najmanje 21 udar na brodove za koje tvrde da su prevozili narkotike prema američkim obalama. Bijela kuća optužuje Madura za umiješanost u trgovinu drogom, što on odlučno negira.

Maduro, kojeg zapadne zemlje uglavnom smatraju diktatorom, jučer je na skupu u Caracasu izjavio da su Venecuelanci spremni "braniti zemlju i voditi je putem mira". - Proživjeli smo 22 sedmice agresije koja se može opisati samo kao psihološki terorizam - rekao je pred okupljenim pristašama. Venecuela tvrdi da su američki napadi na brodove, u kojima je poginulo više od 80 ljudi, ravni ubistvu. Prema Caracasu, pravi Trampov motiv je svrgavanje Madura kako bi se domogao venecuelanskih zaliha nafte. Napetosti podgrijava i masovno raspoređivanje američkih snaga u Karipskom moru i istočnom Pacifiku. Iako je SAD objavio videosnimke uništenih brodova, nije pružio dokaze, poput fotografija droge, koji bi potkrijepili tvrdnje o krijumčarenju.