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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski: Plan od 20 tačaka sa SAD još nije konačan

Kazao je da očekuje hitne informacije od američke delegacije nakon njihovih planiranih razgovora u Rusiji

Zelenski: Zelenski: Plan od 20 tačaka sa SAD još nije konačan. AP

Anadolija

2.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da plan od 20-tačaka, koji su ukrajinski i američki pregovarači izradili u Ženevi, a potom doradili na Floridi, još uvijek nije konačan, te da Kijev čeka signale s američke strane nakon njihovog sastanka s ruskim zvaničnicima, javlja Anadolu.

- Sada postoji 20 tačaka koje su razrađene u Ženevi i finalizirane na Floridi. Neke stvari još treba doraditi, prema onome što sam vidio - poručio je Zelenski u utorak govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s irskim premijerom Majklom Martinom u Dublinu.

Kazao je da Ukrajina očekuje hitne informacije od američke delegacije nakon njihovih planiranih razgovora u Rusiji.

- Američka delegacija će održati sastanak u Rusiji i čekat ćemo odgovarajuće signale od njih. Oni žele da nam se jave odmah nakon sastanka. Mislim da budući i naredni koraci zavise od tih signala, kakvi god da budu. Koraci će se mijenjati tokom dana, čak, mislim, iz sata u sat - rekao je Zelenski.

Američki pregovarački tim, predvođen specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i predsjedničkim savjetnikom Džaredom Kušnerom, stigao je ranije tokom dana u Moskvu na razgovore usmjerene na okončanje rata.

Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će se predsjednik Vladimir Putin sastati s dvojicom izaslanika nakon 17 sati po moskovskom vremenu, bez prisustva drugih američkih zvaničnika osim prevodioca.

Kazao je da će razgovori biti fokusirani na rješavanje sukoba, uključujući i najnovije prijedloge Vašingtona.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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