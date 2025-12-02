Zelenski: Tri teme u pregovorima su najosjetljivije

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da se rat neće završiti brzo niti lako i naglasio da nijedna odluka o budućnosti Ukrajine ne smije biti donesena bez direktnog učešća Kijeva.

Njegove riječi dolaze u vrijeme kada se vode intenzivni razgovori o mogućim okvirima mirovnog sporazuma, uz uključenost Sjedinjenih Američkih Država, evropskih saveznika i drugih zemalja koje pokušavaju pronaći put ka prekidu sukoba.

- Neće biti jednostavnih rješenja za okončanje ovog rata. Razumijemo šta se dešava. Razumijemo s kim imamo posla. Pitanje nije u tome koliko je teško donijeti odluke. Ja sam sposoban da ih donosim. Važno je da sve bude pošteno i transparentno. Da se ništa ne dešava iza leđa Ukrajine. Da se ništa ne odlučuje bez Ukrajine – o nama, o našoj budućnosti“, napisao je Zelenski na platformi X.

Tri osjetljiva pitanja

Istakao je da su tri pitanja posebno osjetljiva: teritorijalno pitanje, zamrznuta ruska imovina i sigurnosna jamstva.

- Ne mogu govoriti u ime evropskih lidera o zamrznutom novcu u Evropi. Mogu samo iznijeti svoj stav, a oni mogu da ga podrže. Što se tiče sigurnosnih jamstava, računamo na snažna jamstva Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, kao i još nekih drugih država. To je jedna od tema Koalicije voljnih. Radimo na tome. Mislim da su ta tri pitanja najosjetljivija i najvažnija. Naši timovi će nastaviti rad na njima“, poručio je ukrajinski predsjednik.

Više formata razgovora

Mirovni razgovori se posljednjih sedmica odvijaju u više formata, uključujući diplomatske konsultacije s Vašingtonom i ključnim evropskim prijestonicama.

Cilj je izraditi okvir koji bi mogao otvoriti vrata ka sporazumu, ali razlike su i dalje ogromne – od statusa okupiranih teritorija do toga ko će i pod kojim uslovima nadzirati eventualno primirje. Ukrajina pritom ostaje čvrsta: svaki dogovor mora poštovati njen teritorijalni integritet i uključivati konkretna, ostvariva sigurnosna jamstva.