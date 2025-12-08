Objavljeni prvi snimci napada Tajlanda na Kambodžu

Tajland je napao Kambodžu, nakon brojnih međusobnih optužbi za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao predsjednik SAD Donald Tramp (Trump).

Tajlandska vojska je saopštila da su zračni napadi pokrenuti nakon što je jedan od tajlandskih vojnika poginuo, a četvorica su ranjena u sukobima duž nestabilne granice između dvije zemlje, prenosi "The Guardian".

Tajlandsko ratno zrakoplovstvo je saopštilo da koristi ratne avione za napade na vojne ciljeve u nekoliko oblasti, optužujući Kambodžu da mobiliše teško naoružanje i pregrupiše borbene jedinice.