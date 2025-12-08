Objavljeni prvi snimci napada Tajlanda na Kambodžu

Tajland je napao Kambodžu, nakon brojnih međusobnih optužbi za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao predsjednik SAD Donald Tramp (Trump).
Tajlandska vojska je saopštila da su zračni napadi pokrenuti nakon što je jedan od tajlandskih vojnika poginuo, a četvorica su ranjena u sukobima duž nestabilne granice između dvije zemlje, prenosi "The Guardian".
Tajlandsko ratno zrakoplovstvo je saopštilo da koristi ratne avione za napade na vojne ciljeve u nekoliko oblasti, optužujući Kambodžu da mobiliše teško naoružanje i pregrupiše borbene jedinice.
Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci napada, a na jednom se navodno vidi kako tajlandsko ratno zrakoplovstvo bombarduje zgradu koju koristi vojska Kambodže na zajedničkoj granici.
Prema pisanju medija, približno 70 posto civila u četiri provincije duž tajlandsko-kambodžanske granice je već evakuirano, saopštila je Druga armijska regija Tajlanda.
Kambodžansko Ministarstvo nacionalne odbrane okrivilo je Tajland za najnoviju eskalaciju, saopštivši da su tajlandske snage pokrenule jutros napad na kambodžanske trupe, a da Kambodža nije uzvratila, uprkos provokativnim akcijama tokom proteklih dana.
Borbe se rasplamsavaju samo šest sedmica nakon što je Tramp posredovao u potpisivanju sporazuma o prekidu vatre.
Najmanje 48 ljudi je do sada poginulo u sukobima, a 300.000 ih je bilo primorano da napusti svoje domove.