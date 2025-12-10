Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija neće ratovati protiv Evrope, ali će odgovoriti na svaku neprijateljsku akciju, prenio je danas pariski list Le Monde na svom sajtu.

U govoru pred gornjim domom ruskog parlamenta, Savjetom federacije, Lavrov je ponovio zahtjeve Rusije u okviru mirovnih pregovora sa Ukrajinom.

Prema njegovim riječima, Rusija i SAD su se složile da nastave razgovore usmjerene na rješavanje sukoba u Ukrajini.

Lavrov je rekao da se "trajno rješenje" ne može postići bez "eliminisanja osnovnih uzroka" ukrajinske krize i dodao da je američki predsjednik Donald Tramp jedini zapadni lider koji pokazuje razumijevanje tih uzroka.

Da bi legitimisao svoju vojnu intervenciju, ruski predsjednik Vladimir Putin redovno iznosi dvije žalbe koje predstavlja kao suštinske, a to su – širenje NATO-a na istok i ono što on opisuje kao diskriminaciju koju je Ukrajina počinila nad ruskim stanovništvom na istoku.

Međutim, ta opravdanja prvenstveno služe da prikriju političke ciljeve ofanzive – svrgavanje predsjednika Volodimira Zelenskog, postavljanje promoskovske vlade u Kijevu i trajno sprečavanje bilo kakvog daljeg približavanja između Ukrajine, šireg regiona i NATO-a, ocijenio je Mond.

Lavrov je dodao da se američki predlozi, koje je nedavno Moskvi predstavio specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof, odnose na potrebu garantovanja prava nacionalnih manjina i vjerskih sloboda u Ukrajini.

Kritikujući evropske zemlje, Lavrov je rekao da se one "zavaravaju" misleći da mogu "pobijediti Rusiju" i da ometaju politički proces podstičući Kijev da nastavi borbu.

Lavrov je zbog toga rekao da Rusija nema namjeru da vodi rat protiv Evrope, ali će biti spremna da odgovori na svaku neprijateljsku akciju, uključujući raspoređivanje evropskih vojnih kontingenata u Ukrajini i eksproprijaciju ruske imovine.

Prema njegovim riječima, Evropa namjerno odlaže proces rješavanja ukrajinskog problema podstičući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da nastavi neprijateljstva.

On vjeruje da Evropska unija nema finansijska sredstva da podrži Kijev i "nema drugog izbora nego da pljačka Rusiju".

Ruski ministar je zahvalio Sjevernoj Koreji na njenoj "savezničkoj pomoći" u Kurskoj oblasti, pomenuo širenje "ruskog svijeta" i kritikovao UN što brane samo interese Ukrajine.