EU proširila sankcije Bjelorusiji

Evropska unija u ponedjeljak je proširila sankcije bjeloruskom režimu kako bi uključila radnje za koje se smatra da potkopavaju demokratiju, vladavinu prava i ukupnu sigurnost u državama članicama.
MISIJA "ISTOČNI ŠTIT"
RESTRIKTIVNE MJERE
Sankcije slijede nakon upada meteoroloških balona iz Bjelorusije u litvanski zračni prostor
Aleksandar Lukašenko. AP
Evropska unija u ponedjeljak je proširila sankcije bjeloruskom režimu kako bi uključila radnje za koje se smatra da potkopavaju demokratiju, vladavinu prava i ukupnu sigurnost u državama članicama.
Sankcije slijede nakon upada meteoroloških balona iz Bjelorusije u litvanski zračni prostor, koji su posljednjih mjeseci više puta poremetili zračni promet.
- Novi kriterij omogućit će EU-u da uvede restriktivne mjere protiv onih koji planiraju, usmjeravaju, podržavaju ili olakšavaju manipulaciju i uplitanje stranih informacija - saopćilo je Evropsko vijeće.
- EU će također moći ciljati neovlašteni ulazak na teritoriju države članice - dodaje vijeće.
Litvanija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje i zatražila od parlamenta da odobri vojnu podršku policiji i graničarima nakon što je val krijumčarskih balona iz Bjelorusije više puta poremetio zračni promet.
Bjelorusija je negirala odgovornost za balone i optužila Litvu za provokacije, prenosi Reuters.