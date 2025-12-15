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RESTRIKTIVNE MJERE

EU proširila sankcije Bjelorusiji

Sankcije slijede nakon upada meteoroloških balona iz Bjelorusije u litvanski zračni prostor

Aleksandar Lukašenko. AP

FENA

15.12.2025

Evropska unija u ponedjeljak je proširila sankcije bjeloruskom režimu kako bi uključila radnje za koje se smatra da potkopavaju demokratiju, vladavinu prava i ukupnu sigurnost u državama članicama.

Sankcije slijede nakon upada meteoroloških balona iz Bjelorusije u litvanski zračni prostor, koji su posljednjih mjeseci više puta poremetili zračni promet.

- Novi kriterij omogućit će EU-u da uvede restriktivne mjere protiv onih koji planiraju, usmjeravaju, podržavaju ili olakšavaju manipulaciju i uplitanje stranih informacija - saopćilo je Evropsko vijeće.

- EU će također moći ciljati neovlašteni ulazak na teritoriju države članice - dodaje vijeće.

Litvanija je prošle sedmice proglasila vanredno stanje i zatražila od parlamenta da odobri vojnu podršku policiji i graničarima nakon što je val krijumčarskih balona iz Bjelorusije više puta poremetio zračni promet.

Bjelorusija je negirala odgovornost za balone i optužila Litvu za provokacije, prenosi Reuters.

# SANKCIJE
# LITVANIJA
# EU
# BJELORUSIJA
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