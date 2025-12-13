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NAKON RAZGOVORA U MINSKU

SAD ukinule sankcije Bjelorusiji: Lukašenko odmah oslobodio 123 zatvorenika

Među njima su istaknuta opoziciona aktivistkinja Marija Kolesnikova i dobitnik Nobelove nagrade za mir Ales Bjaljacki

Aleksandar Lukašenko. Anadolija

M. Až.

13.12.2025

Bjeloruske vlasti oslobodile su 123 zatvorenika, među kojima su istaknuta opoziciona aktivistkinja Marija Kolesnikova i dobitnik Nobelove nagrade za mir Ales Bjaljacki, nakon što su Sjedinjene Američke Države pristale ukinuti sankcije ovoj istočnoevropskoj zemlji. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko donio je odluku o pomilovanju nakon što su SAD ukinule sankcije na izvoz bjeloruskog kalijuma, saopćila je njegova administracija, prenosi Reuters.

Među oslobođenima su i osobe osuđene za različita krivična djela, uključujući špijunažu, terorizam i ekstremizam. Do oslobađanja je došlo nakon razgovora u Minsku sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za Bjelorusiju, Džonom Kolom (John Cole), javlja BBC.

- U skladu s uputama predsjednika Trampa, Sjedinjene Američke Države ukidaju sankcije na kalijum. Mislim da je ovo veoma dobar potez Sjedinjenih Američkih Država za Bjelorusiju. Ukidamo ih sada - rekao je Kol, prenosi državna agencija Belta.

Sjedinjene Američke Države pristale su ukinuti sankcije na potašu, ključnu sirovinu za proizvodnju đubriva i jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda zemlje na čijem je čelu Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Razgovori o ratu i geopolitici

Kol je naveo da će se razgovori o sankcijama nastaviti te izrazio nadu da bi u budućnosti moglo doći do potpunog ukidanja svih ograničenja.

- Kako se odnosi između dvije zemlje budu normalizirali, sve više sankcija će biti ukidano - rekao je američki izaslanik.

Potvrdio je i da je s Lukašenkom razgovarao o nizu geopolitičkih tema.

- Razgovarali smo o ratu između Ukrajine i Rusije, o Venecueli - kazao je Kol.

Posebno je istakao bliske odnose između Lukašenka i Putina u kontekstu rata u Ukrajini.

- Vaš predsjednik ima dugu historiju odnosa s predsjednikom Putinom i sposobnost da mu daje savjete. To je veoma korisno u ovoj situaciji. Oni su dugogodišnji prijatelji i imaju potreban nivo odnosa da razgovaraju o ovakvim pitanjima - rekao je Kol, dodajući da Putin neke savjete prihvata, a neke ne.

Evropska unija, podsjetimo, nije priznala Lukašenka za predsjednika nakon spornih izbora 2020. godine.

Na slobodi i Marija Kolesnikova

Marija Kolesnikova puštena je iz zatvora nakon što je odslužila više od pet godina kazne, objavio je nezavisni portal Zerkalo, pozivajući se na izjavu njene sestre Tacjane Homič (Tatsiana Khomich). Kolesnikova je u pritvoru bila od 2020. godine, a veliki dio kazne provela je u izolaciji.

Marija Kolesnikova. AP

Tacjana Homič, koja je godinama javno vodila kampanju za njeno oslobađanje, potvrdila je vijest za BBC nakon kratkog video poziva sa sestrom.

Očekuje se da će grupa oslobođenih zatvorenika uskoro stići u Vilnjus, glavni grad Litvanije. Ispred američke ambasade u Minsku okupili su se građani, prateći ovaj potez koji se tumači kao znak deeskalacije napetosti između SAD-a i bjeloruskih vlasti.

# ALEKSANDAR LUKAŠENKO
# SAD
# BJELORUSIJA
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