SAD ukinule sankcije Bjelorusiji: Lukašenko odmah oslobodio 123 zatvorenika

Bjeloruske vlasti oslobodile su 123 zatvorenika, među kojima su istaknuta opoziciona aktivistkinja Marija Kolesnikova i dobitnik Nobelove nagrade za mir Ales Bjaljacki, nakon što su Sjedinjene Američke Države pristale ukinuti sankcije ovoj istočnoevropskoj zemlji. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko donio je odluku o pomilovanju nakon što su SAD ukinule sankcije na izvoz bjeloruskog kalijuma, saopćila je njegova administracija, prenosi Reuters.

Među oslobođenima su i osobe osuđene za različita krivična djela, uključujući špijunažu, terorizam i ekstremizam. Do oslobađanja je došlo nakon razgovora u Minsku sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za Bjelorusiju, Džonom Kolom (John Cole), javlja BBC.

- U skladu s uputama predsjednika Trampa, Sjedinjene Američke Države ukidaju sankcije na kalijum. Mislim da je ovo veoma dobar potez Sjedinjenih Američkih Država za Bjelorusiju. Ukidamo ih sada - rekao je Kol, prenosi državna agencija Belta.

Sjedinjene Američke Države pristale su ukinuti sankcije na potašu, ključnu sirovinu za proizvodnju đubriva i jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda zemlje na čijem je čelu Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Razgovori o ratu i geopolitici

Kol je naveo da će se razgovori o sankcijama nastaviti te izrazio nadu da bi u budućnosti moglo doći do potpunog ukidanja svih ograničenja.

- Kako se odnosi između dvije zemlje budu normalizirali, sve više sankcija će biti ukidano - rekao je američki izaslanik.