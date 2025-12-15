Njemačka i Poljska zajedno rade na utvrđenju granice s Bjelorusijom i Rusijom

Njemačka će zajedno s poljskom vojskom realizirati program "Istočni štit" gdje će raditi na izgradnji utvrđenja granice s Bjelorusijom i Rusijom.

Očekuje se da će misija početi u aprilu 2026. godine sa procijenjenim rokom trajanja do kraja 2027. godine. Prema belgijskim medijima, njemačke snage će izvršavati inžinjerske zadatke, uključujući izgradnju utvrđenja, rovova, protivtenkovskih prepreka i drugih odbrambenih struktura.

Iz Berlina naglašavaju da je misija neborbena i isključivo odbrambena uz napomenu da ova odluka odražava njemačke obaveze prema NATO-u i ima za cilj jačanje istočnog krila saveza.

Njemačka vlada podršku shvata kao dio kolektivnog odvraćanja od agresivne politike Rusije i rastuće militarizacije Bjelorusije. S druge strane, Bjelorusija postaje sve veći izazov za graničnu sigurnost Evropske unije zbog politike uvoza i slanja migranata.

U proteklih godinu dana granična straža Poljske otkrila četiri tunela u zapadnoj regiji Podlaskie, a koji su organizirali transport i ubacivanje migranata.

- Skriveni ulaz u šumi nalazio se otprilike 50 metara (od granične ograde) na bjeloruskoj strani granice, dok se izlaz nalazio otprilike 10 metara od barijere na poljskoj strani - saopćila je Granična straža.