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NOVI INCIDENT

Turska digla avione F-16: Srušili dron

U izjavi nisu navedeni daljnji detalji o lokaciji ili vremenu incidenta

Turski F-16. Key Aero

Dž. R.

16.12.2025

Turska je srušila bespilotnu letjelicu "izvan kontrole" koja se približavala njenom zračnom prostoru iznad Crnog mora, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo odbrane. Incident se događa nakon ukrajinskih napada na ruske tankere "flote u sjeni" uz tursku obalu i upozorenja turskih političara o opasnostima širenja rata u Ukrajini, piše AP News.

U saopćenju ministarstva navodi se kako su lovački avioni F-16 podignuti nakon što je objekt detektiran. 

- Kako bi se izbjegla bilo kakva potencijalna šteta, srušen je na sigurnom području izvan naseljenih mjesta - dodaje se. U izjavi nisu navedeni daljnji detalji o lokaciji ili vremenu incidenta.

Ukrajina je objavila da su njezini pomorski dronovi 28. novembra pogodili dva tankera, dok je treće plovilo pogođeno 2. decembra dok se kretalo prema turskoj luci Sinop. Turski predsjednik osudio je te ranije napade kao prijetnju "sigurnosti plovidbe, životima i okolišu, posebno u našoj isključivoj zoni."

# DRON
# TURSKA
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