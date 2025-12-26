Zelenski se hitno oglasio: Objavio nove informacije o mirovnom planu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao sa svojim finskim kolegom Aleksanderom Stubom, a tema razgovora bili su pregovori o okončanju rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine. Zelenski je naglasio značajan napredak u pripremama za ključne sastanke u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Ukrainska Pravda.

U objavi na društvenoj mreži X, Zelenski je naveo da je sa Stubom razgovarao o koordinaciji sa partnerima u okviru mirovnih pregovora.

- Ovdje u Ukrajini trenutno se pripremamo za sastanke i pregovore u Sjedinjenim Američkim Državama, a od danas su naši timovi – ukrajinski i američki pregovarački timovi – postigli značajan napredak. Mnogo je urađeno u izradi potrebnih sigurnosnih garancija, plana oporavka i ekonomskog razvoja, kao i okvirnog dokumenta od 20 tačaka - objavio je Zelenski.