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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski se hitno oglasio: Objavio nove informacije o mirovnom planu

Naglasio je značajan napredak u pripremama za ključne sastanke u Sjedinjenim Američkim Državama

Zelenski: Značajan napredak. AP

M. Až.

26.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski je razgovarao sa svojim finskim kolegom Aleksanderom Stubom, a tema razgovora bili su pregovori o okončanju rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine. Zelenski je naglasio značajan napredak u pripremama za ključne sastanke u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Ukrainska Pravda.

U objavi na društvenoj mreži X, Zelenski je naveo da je sa Stubom razgovarao o koordinaciji sa partnerima u okviru mirovnih pregovora.

- Ovdje u Ukrajini trenutno se pripremamo za sastanke i pregovore u Sjedinjenim Američkim Državama, a od danas su naši timovi – ukrajinski i američki pregovarački timovi – postigli značajan napredak. Mnogo je urađeno u izradi potrebnih sigurnosnih garancija, plana oporavka i ekonomskog razvoja, kao i okvirnog dokumenta od 20 tačaka - objavio je Zelenski.

Dodao je da ukrajinska strana marljivo radi na postizanju "zajedničkog uspjeha za Ukrajinu i cijelu Evropu, za Sjedinjene Američke Države i predsjednika Trampa, za sve naše partnere širom svijeta i za globalni mir".

Zelenski se posebno zahvalio članovima američkog pregovaračkog tima Stivu Vitkofu i Džaredu Kušneru, kao i svima koji pomažu u pregovorima.

Ranije danas, 26. decembra, Zelenski je izjavio da je plan od 20 tačaka za mirno rješenje rata već 90 posto spreman. Nacrt dokumenta prvi put je javno predstavio 24. decembra.

Prema ranijim izvještajima Bloomberga, postoje indicije da će Rusija zahtijevati značajne izmjene nacrta mirovnog plana koji su dogovorile Ukrajina i Sjedinjene Američke Države.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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