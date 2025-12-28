Iranski predsjednik: Mi smo u totalnom ratu sa SAD-om, Izraelom i Evropom

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) poručio je da je njegova zemlja u totalnom ratu sa SAD, Izraelom i Evropom.

Totalni rat

- Mišljenja sam da smo u totalnom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i Evropom. Oni žele da našu zemlju bace na koljena - kazao je Pezeškijan.

Mišljenja je da sukob Irana sa Zapadom predstavlja ozbiljniju prijetnju nego što je to bio rat protiv Iraka 80-ih.

- Tokom rata s Irakom, situacija je bila jasna: oni su ispaljivali projektile i mi smo tačno znali gdje ćemo odgovarati, ali sada smo okruženi sa svih strana - naglasio je.

Ekonomski pritsak

Naveo je da Iran trpi ekonomski pritisak zbog sankcija, smanjena prihoda od nafte, ali da je prioritet zaštita građana,

On je predstavio i ekonomsku strategiju od 20 tačaka koja će značiti stabilizaciju cijena osnovnih životnih namirnica kao i podršku za socijalno ugrožena domaćinstva kroz upotrebu vaučera.

Poručio je da se rashodi moraju smanjiti i povećati efikasnost. Mišljenja je da se treba smanjiti rasipanje u potrošnji vode, električne energije i goriva, a sam je naveo da koristi radnu lampu koja osvjetljava cijelu prostoriju da bi smanjio troškove struje.