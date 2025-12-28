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OKRUŽENI SA SVIH STRANA

Iranski predsjednik: Mi smo u totalnom ratu sa SAD-om, Izraelom i Evropom

On je također istakao da, prema njegovom mišljenju, sukob Irana sa Zapadom predstavlja ozbiljniju prijetnju nego rat protiv Iraka

Mesud Pezeškijan. AP

Dž. M.

28.12.2025

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) poručio je da je njegova zemlja u totalnom ratu sa SAD, Izraelom i Evropom.

Totalni rat 

 - Mišljenja sam da smo u totalnom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i Evropom. Oni žele da našu zemlju bace na koljena - kazao je Pezeškijan.

Mišljenja je da sukob Irana sa Zapadom predstavlja ozbiljniju prijetnju nego što je to bio rat protiv Iraka 80-ih.

- Tokom rata s Irakom, situacija je bila jasna: oni su ispaljivali projektile i mi smo tačno znali gdje ćemo odgovarati, ali sada smo okruženi sa svih strana - naglasio je.

Ekonomski pritsak

Naveo je da Iran trpi ekonomski pritisak zbog sankcija, smanjena prihoda od nafte, ali da je prioritet zaštita građana,

On je predstavio i ekonomsku strategiju od 20 tačaka koja će značiti stabilizaciju cijena osnovnih životnih namirnica kao i podršku za socijalno ugrožena domaćinstva kroz upotrebu vaučera.

Poručio je da se rashodi moraju smanjiti i povećati efikasnost. Mišljenja je da se treba smanjiti rasipanje u potrošnji vode, električne energije i goriva, a sam je naveo da koristi radnu lampu koja osvjetljava cijelu prostoriju da bi smanjio troškove struje.

# IRAN
# SAD
# MASOUD PEZESHKIAN
# IZRAEL
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