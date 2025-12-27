Iranski predsjednik: Nalazimo se u totalnom ratu sa SAD, Izraelom i Evropom

Iranski predsjednik Masud Pezeškian izjavio je da se Iran nalazi u sukobu velikih razmjera sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Izraelom i Evropom.

- Prema mom mišljenju, nalazimo se u totalnom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i Evropom, oni ne žele da naša zemlja stoji na vlastitim nogama - rekao je Pezeshkian.

On je dodao da je trenutni sukob daleko složeniji od rata u Iraku:

- Ovaj rat je daleko složeniji i teži od tog rata. U ratu s Irakom, situacija je bila jasna, ispalili su rakete i bilo je jasno gdje ćemo uzvratiti. Ali ovdje, oni nas sada opsjedaju u svakom pogledu, stavljaju nas pod pritisak i u teške uglove, stvarajući probleme – ekonomski, kulturno, politički i u smislu sigurnosti - kazao je.

Pezeškian je ove izjave dao uoči posjete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Sjedinjenim Američkim Državama, gdje planira informisati američkog predsjednika Donalda Trampa o opcijama za potencijalne buduće napade na Iran.

Izrael je ranije obavijestio SAD da nedavne iranske raketne vježbe mogu prikrivati pripreme za potencijalni napad. U junu je Izrael izveo zračne udare i tajne operacije na iranske vojne i nuklearne lokacije, ubivši više od 1.000 osoba, uključujući visoke zvaničnike i nuklearne naučnike.

Iran je uzvratio lansiranjem stotina raketa i dronova na Izrael, pri čemu je poginulo najmanje 33 ljudi, među kojima i vojnici koji nisu bili na dužnosti. SAD su pomogle Izraelu u presretanju iranskih napada, a kasnije su se pridružile izraelskoj kampanji bombardujući tri iranska nuklearna postrojenja 22. juna.