Iran: Saboterima neće biti ukazane milosti

Iranske snage sigurnosti i pravosuđe neće pokazati nikakvu toleranciju prema saboterima, upozorili su zvaničnici u petak. U saopštenju Sekretarijata Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti naglašeno je da će iranske snage sigurnosti osujetiti planove cionističkog režima i njegovog kuma, SAD-a, kako je izvijestila iranska državna televizija. Ponovljeno je da se neće pokazati nikakva popustljivost prema onima koji su opisani kao saboteri.

Također je naglašeno da se pojedinci koji se žale na ekonomske uslove trebaju suzdržati od radnji koje bi mogle uzrokovati ekonomsku štetu, naglašavajući da iranski narod neće prihvatiti pojavu atmosfere nesigurnosti u svojoj zemlji. Ukazali su na kontinuirani neprijateljski stav Izraela prema iranskom narodu od 12-dnevnog sukoba prošlog juna. - Iako su se nedavni događaji prvobitno pojavili zbog nestabilnosti na tržištima, ova situacija se, pod vodstvom cionističkog neprijatelja, transformisala u scenu čiji je cilj uvlačenje zemlje u nesigurnost - navodi se u saopštenju.