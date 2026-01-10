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"HAWKEYE STRIKE"

Američka vojska izvela velike napade na ISIS u Siriji

Ako naudite našim vojnicima, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu, bez obzira na to koliko se trudili izbjeći pravdu, poručili su

Američka vojska izvela udare na ISIS. Platforma X

M. Až.

10.1.2026

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) saopćilo je da su danas oko 18.30 sati američke snage, zajedno s partnerskim jedinicama, izvele opsežne napade na više ciljeva Islamske države širom Sirije.

Napadi su dio operacije "Hawkeye Strike", koja je pokrenuta i javno objavljena 19. decembra 2025. godine po nalogu američkog predsjednika Donalda Trampa. Kako je navedeno u saopćenju, operacija je direktna reakcija na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri 13. decembra 2025. godine.

U tom napadu, koji je izveo pripadnik ISIS-a, poginula su dvojica američkih vojnika i jedan američki civilni prevodilac, saopćio je CENTCOM.

Američka vojska navodi da su današnji udari bili usmjereni na položaje ISIS-a širom Sirije, u okviru trajne obaveze suzbijanja islamskog terorizma usmjerenog protiv američkih vojnika, sprječavanja budućih napada te zaštite američkih i partnerskih snaga u regiji.

- Ako naudite našim vojnicima, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu, bez obzira na to koliko se trudili izbjeći pravdu - poručili su iz američke vojske u saopćenju CENTCOM-a.

# SIRIJA
# ISIS
# SAD
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