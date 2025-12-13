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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp najavio odmazdu Islamskoj državi nakon napada na američke vojnike u Siriji

Žalimo za gubitkom trojice velikih patriota u Siriji. Znate kako se to dogodilo, u zasjedi, rekao je

Tramp: Uzvratit ćemo. AP

M. Až.

13.12.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je odmazdu Islamskoj državi, koju je optužio za današnji napad na američke i sirijske vojnike u Siriji, u kojem su poginula dvojica američkih vojnika i jedan civil.

- Žalimo za gubitkom trojice velikih patriota u Siriji. Znate kako se to dogodilo, u zasjedi. Strašno. Imamo i troje ranjenih koji se čine prilično dobro. Ali žalimo za gubitkom. Ovo su sjajne, tri sjajne osobe i jednostavno strašna stvar. Sirija se, inače, borila zajedno s nama - rekao je Tramp.

Dodao je da je novi predsjednik Sirije Ahmed al-Šaraa shrvan onim što se dogodilo, istakavši da ga takva reakcija ne iznenađuje.

- Ovo je bio napad ISIS-a na nas i Siriju. I ponovo, žalimo za gubitkom i molimo se za njih i njihove roditelje i njihove voljene. Vrlo, vrlo tužno - kazao je Tramp.

Na direktno pitanje novinarke hoće li Sjedinjene Američke Države uzvratiti Islamskoj državi, Tramp je kratko odgovorio: "Uzvratit ćemo, hvala vam".

Podsjetimo, do pucnjave je došlo u Palmiri, gradu u centralnoj Siriji, kada je nepoznati napadač otvorio vatru na zajedničku američko-sirijsku patrolu. Napadač je kasnije ubijen.

# SIRIJA
# SAD
# DONALD TRUMP
# ISLAMSKA DRŽAVA
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