Tramp najavio odmazdu Islamskoj državi nakon napada na američke vojnike u Siriji

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je odmazdu Islamskoj državi, koju je optužio za današnji napad na američke i sirijske vojnike u Siriji, u kojem su poginula dvojica američkih vojnika i jedan civil.

- Žalimo za gubitkom trojice velikih patriota u Siriji. Znate kako se to dogodilo, u zasjedi. Strašno. Imamo i troje ranjenih koji se čine prilično dobro. Ali žalimo za gubitkom. Ovo su sjajne, tri sjajne osobe i jednostavno strašna stvar. Sirija se, inače, borila zajedno s nama - rekao je Tramp.

Dodao je da je novi predsjednik Sirije Ahmed al-Šaraa shrvan onim što se dogodilo, istakavši da ga takva reakcija ne iznenađuje.