Pucnjava u Siriji: Ranjen veći broj američkih vojnika

Najmanje četiri američka vojnika ranjena su, a neki od njih nalaze se u kritičnom stanju, nakon što je nepoznati napadač u subotu otvorio vatru na njihovu patrolu u centralnom sirijskom gradu Palmiri, izjavio je američki zvaničnik za Reuters.

Sirijska državna novinska agencija SANA, pozivajući se na sigurnosni izvor, navodi da su u napadu povrijeđena i dvojica sirijskih vojnika, dok je napadač ubijen. Dodatni detalji o incidentu nisu objavljeni.

Američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, upozorio je da bi se broj ranjenih i težina njihovih povreda mogli mijenjati kako budu pristizale nove informacije.

Ranije su dva sirijska zvaničnika izjavila za Reuters da je meta napada bio konvoj sirijskih vojnih snaga i američkih jedinica iz koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, koja djeluje protiv Islamske države.

Američka vojska raspoređena je na sjeveroistoku Sirije u okviru dugogodišnje misije podrške kurdskim snagama. Prema navodima izvora koji je govorio za SANA-u, američki helikopteri evakuisali su ranjene vojnike u američku bazu u sirijskoj regiji Al-Tanf, u blizini granice s Irakom.