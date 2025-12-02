SAD: Netanjahu sam sebi kopa rupu u odnosima sa Sirijom

Administracija SAD reagirala je zbog sve češćih izraelskih udara u Siriji te su izrazili zabrinutost da bi mogli destabilizirati zemlju i potkopati napore da se pokrene proces sigurnosnog dogovora između Izraela i Damaska. Kako navode visoki američki zvaničnici, izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) svojim potezima ugrožava strateški plan SAD za konsolidaciju postratne Sirije. U vrhu američke administracije vlada uvjerenje da Netanjahu svojim postupcima "sam sebi kopa rupu", jer bi nastavak ofanzivnih operacija mogao uništiti šansu za otvaranje direktnog dijaloga između Izraela i sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šara (al-Sharaa), jednog od ključnih partnera Trampove bliskoistočne politike. Američki zvaničnici upozoravaju da se premijer Izraela ponaša impulsivno i da u Siriji vidi prijetnje koje realno ne postoje.

Nove eskalacije U nastojanjima da se stabilizuje situacija u Siriji, Trampova administracija posljednjih mjeseci zauzela je otvoreno prosirijski stav, što je specifično jer se radi o jedinoj državi u regionu gdje je Vašington izabrao pozicionirati Damask ispred izraelskih interesa. Tramp je i javno podržao al-Šaraa, ističući kako je od vitalnog značaja da Izrael vodi "snažan i iskren dijalog" sa Sirijom, bez poteza koji bi ometali pokušaje da se država obnovi i postane ekonomski održiva. Američki izvori tvrde da su Netanjahuovi postupci u direktnoj suprotnosti s tim ciljevima. Premijer Izraela je posljednjih dana, bez prethodnog informiranja Vašingtona, naređivao više operacija preko sirijske granice. Najnovija eskalacija dogodila se u petak kada je izraelska vojska upala gotovo 15 kilometara unutar sirijske teritorije i uhapsila grupu osumnjičenih za planiranje napada. Tokom izvlačenja svojih snaga, izraelski vojnici naišli su na napad neidentifikovanog naoružanog odreda, nakon čega je IDF uzvratio žestokim zračnim udarima. Poginulo je 13 Sirijaca, među kojima je bilo i civila, što je izazvalo snažan bijes u Damasku. Sirijska javnost izvršila je pritisak na vlasti da odgovore na, kako su ih opisali, brutalne napade. Američki zvaničnici navode da je atmosfera bila izrazito napeta i da je Damask bio na ivici da uzvrati, što bi pokrenulo lanac eskalacije koji Vašington pokušava izbjeći.

Nezadovoljstvo Netanjahuom Sjedinjene Države nisu bile obaviještene o izraelskoj operaciji, a izraelska strana ovaj put nije ni poslala vojno upozorenje Siriji, kako je činila u ranijim incidentima. Tek naknadno su kroz obavještajne kanale tvrdili da su uhapšeni osumnjičeni povezani s Hamasom i Hezbollahom. U vrhu Trampove administracije već mjesecima postoji frustracija Netanjahuovim pristupom Siriji. Američki zvaničnici ocjenjuju da sirijska vlada nema interes za sukob s Izraelom i da situacija u Siriji, za razliku od Libana, nije pogodna za daljnje eskalacije. Upravo zato u Vašingtonu s negodovanjem posmatraju Netanjahuovo insistiranje na udarima koje smatraju pretjeranim i kontraproduktivnim. Trampovi savjetnici upozoravaju da se Izrael, zbog Netanjahuovog ponašanja, udaljava od prilike da postigne historijski sporazum sa Sirijom, koji bi kasnije omogućio i pridruživanje Damaska Abrahamovim sporazumima, dugoročno jednom od najvećih američkih ciljeva u regionu.