Lindzi Grejem: Američki senatori podržavaju učešće SAD u Iranu

Republikanski senator Lindzi Grejem (Lindsey Graham) izjavio je da među američkim senatorima postoji podrška učešću Sjedinjenih Američkih Država u Iranu, u trenutku dok se protesti u toj zemlji nastavljaju.

Obraćajući se javnosti putem društvene mreže X, Grejem je uputio poruku iranskim demonstrantima, naglasivši da su njihova hrabrost i odlučnost prepoznate u Vašingtonu.

- Iranskom narodu: vaša duga noćna mora uskoro se završava. Vašu hrabrost i odlučnost da okončate ugnjetavanje primijetili su (američki predsjednik Donald Tramp) Tramp i svi koji vole slobodu - naveo je Grejem.

On je dodao da Donald Tramp (Donald Trump) "razumije da Iran nikada neće biti velik sa ajatolahom i njegovim poslušnicima na vlasti", te da njegov slogan "Učinimo Iran ponovo velikim" podrazumijeva pobjedu demonstranata nad vladajućim režimom.