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PORUKA VLASTIMA U HAVANI

Tramp: Nema više nafte ni novca za Kubu

Iskreno predlažem da postignu dogovor prije nego što bude prekasno, poručio je

Tramp: Nema više nafte ni novca za Kubu. AP

M. Až.

11.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Kuba više neće dobijati ni naftu ni novac iz Venecuele, poručivši vlastima u Havani da bi trebale postići dogovor s Vašingtonom.

Venecuela je godinama bila najveći snabdjevač Kube naftom, ali nakon što su američke vojne snage zarobile i odvele venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, Tramp je izvršio snažan pritisak na privremenu predsjednicu Venecuele Delsi Rodrigez, koja sada šalje venecuelansku naftu u Sjedinjene Američke Države.

- Više neće biti nafte ili novca za Kubu, nula! Iskreno predlažem da postignu dogovor prije nego što bude prekasno - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. 

- Dugi niz godina Kuba je živjela od velikih količina nafte i novca iz Venecuele - dodao je.

Američke obavještajne službe iznijele su sumornu procjenu ekonomske i političke situacije na Kubi, ali njihovi nalazi ne idu u potpunosti u prilog Trampovoj tvrdnji da je otok "spreman na kolaps", prenio je Reuters, pozivajući se na tri izvora upoznata s povjerljivim procjenama.

Prema procjenama CIA-e, ključni sektori kubanske ekonomije, poput poljoprivrede i turizma, ozbiljno su opterećeni čestim nestancima električne energije, trgovinskim sankcijama i drugim strukturnim problemima.

Mogući gubitak uvoza nafte i ostale podrške iz Venecuele, dugogodišnjeg saveznika Kube, dodatno bi otežao funkcionisanje administracije koja upravlja zemljom još od revolucije koju je 1959. godine predvodio Fidel Kastro.

Za Kubu bi gubitak venecuelanske nafte imao teške posljedice. Između januara i novembra prošle godine Venecuela je Kubi isporučivala prosječno oko 27.000 barela nafte dnevno, čime je pokrivala približno 50 posto potreba te zemlje, pokazuju podaci venecuelanske državne naftne kompanije PDVSA i drugi dostupni dokumenti.

# KUBA
# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
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