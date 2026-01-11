Tramp: Nema više nafte ni novca za Kubu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Kuba više neće dobijati ni naftu ni novac iz Venecuele, poručivši vlastima u Havani da bi trebale postići dogovor s Vašingtonom.

Venecuela je godinama bila najveći snabdjevač Kube naftom, ali nakon što su američke vojne snage zarobile i odvele venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura, Tramp je izvršio snažan pritisak na privremenu predsjednicu Venecuele Delsi Rodrigez, koja sada šalje venecuelansku naftu u Sjedinjene Američke Države.

- Više neće biti nafte ili novca za Kubu, nula! Iskreno predlažem da postignu dogovor prije nego što bude prekasno - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

- Dugi niz godina Kuba je živjela od velikih količina nafte i novca iz Venecuele - dodao je.

Američke obavještajne službe iznijele su sumornu procjenu ekonomske i političke situacije na Kubi, ali njihovi nalazi ne idu u potpunosti u prilog Trampovoj tvrdnji da je otok "spreman na kolaps", prenio je Reuters, pozivajući se na tri izvora upoznata s povjerljivim procjenama.