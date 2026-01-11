Iran obećava da će uzvratiti ako SAD napadnu

Teheran je u nedjelju zaprijetio odmazdom protiv američkih vojnih baza i svog zakletog neprijatelja Izraela, koji je bio u stanju visoke pripravnosti u slučaju da predsjednik Donald Trump ispuni prijetnju napadom na Iran kako bi zaštitio demonstrante.

Dok se Islamska Republika suočava s najvećim demonstracijama od 2022. godine, Tramp je više puta zaprijetio napadom ako se protiv demonstranata upotrijebi sila. Prema navodima jedne grupe za ljudska prava, već je poginulo na desetine ljudi, piše Reuters.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Baker Kalibaf (Baqer Qalibaf), govoreći u nedjelju u parlamentu, upozorio je na "pogrešnu procjenu".

- Budimo jasni - u slučaju napada na Iran, okupirane teritorije (Izrael), kao i sve američke baze i brodovi, bit će naš legitimni cilj - rekao je Kalibaf, bivši komandant elitne Revolucionarne garde Irana.

Protesti su počeli 28. decembra kao odgovor na rast cijena, prije nego što su se okrenuli protiv klerikalnih vladara koji upravljaju zemljom od Islamske revolucije 1979. godine.

Vlasti optužuju SAD i Izrael da potiču nemire. Šef iranske policije Ahmad-Reza Radan rekao je da su sigurnosne snage pojačale napore da se suoče s "izgrednicima". Američka grupa za ljudska prava izvijestila je da je broj poginulih 116, uglavnom demonstranata, ali i 37 pripadnika sigurnosnih snaga. Međutim, zbog prekida interneta, potpuna slika ostaje nejasna.

Državna televizija prikazala je snimke desetina vreća s tijelima na zemlji u teheranskoj mrtvačnici u nedjelju, navodeći da su poginuli žrtve događaja koje su izazvali "naoružani teroristi".

Tri izraelska izvora, koja su prisustvovala sigurnosnim konsultacijama tokom vikenda, rekla su da je Izrael bio u stanju visoke pripravnosti zbog mogućnosti američke intervencije.

Jedan izraelski vojni zvaničnik rekao je da su protesti unutrašnja stvar Irana, ali da izraelska vojska prati razvoj događaja, pripremljena je defanzivno i spremna odgovoriti "silom ako bude potrebno".