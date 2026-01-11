Tramp razmišlja o vazdušnim napadima na Iran

Američki mediji su tokom noći izvijestili da je Donald Tramp (Trump) posljednjih dana upoznat s mogućim opcijama za vojne udare na Iran. On je više puta upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle intervenirati ukoliko Iran počne ubijati demonstrante, što je i sam potvrdio na društvenoj mreži Truth.

Prema pisanju New York Timesa, koji se poziva na više američkih zvaničnika, predsjedniku je predstavljen niz opcija, uključujući i napade na ciljeve koji nisu isključivo vojni u Teheranu. Jedna od mogućnosti bio bi „opsežan zračni napad na više iranskih vojnih ciljeva“, navodi Wall Street Journal, pozivajući se na američkog zvaničnika. Ipak, izvori tog lista ističu da je riječ o uobičajenom planiranju te da za sada nema naznaka skorog napada na Iran.

Iran poslao poruku SAD-u

Iran je zaprijetio Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama protivudarima u slučaju američkog napada kao podrške protestnom pokretu protiv autoritarnog državnog vodstva.

Svaki američki napad doveo bi do udara na Izrael i regionalne američke vojne baze, koje bi bile smatrane legitimnim metama - izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf).

– Budimo jasni: u slučaju napada na Iran, okupirane teritorije Izrael, kao i sve američke baze i brodovi, bit će naše legitimne mete – rekao je Kalibaf, bivši komandant Iranske revolucionarne garde.

Javna podrška Trampa učesnicima protesta

Neposredno prije toga, američki predsjednik Donald Tramp pružio je javnu podršku učesnicima masovnih protesta u Iranu.

– Pred Iranom je sloboda, možda kao nikada prije. SAD su spremne da pomognu!!! – napisao je Tramp na platformi Truth Social, ne precizirajući na koji način bi se ta pomoć mogla manifestirati.