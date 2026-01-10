Tramp: "Iran traži slobodu, SAD su spremne da pomognu"

Američki predsjednik Donald Tramp komentarisao je dešavanja u Iranu putem društvenih mreža, naglašavajući spremnost SAD da pruže pomoć.
- Iran traži slobodu, možda kao nikada prije. SAD su spremne da pomognu!!! Predsjednik Donald Tramp - napisao je Tramp.
Podsjetimo, u Iranu već dvije sedmice traju masovni protesti koji su izbili zbog ekonomskih problema, slabljenja nacionalne valute i rasta cijena, a ubrzo su se proširili u šire antivladine demonstracije u Teheranu i više od 100 drugih gradova.
Internet i telefonske veze širom zemlje i dalje su djelimično obustavljeni, dok su više desetina međunarodnih letova otkazano, a neke aviokompanije privremeno obustavile letove ka Iranu.
Ovi protesti predstavljaju najveće demonstracije u Iranu od 2022. i 2023. godine, koje su uslijedile nakon smrti Mahse Amini tokom zadržavanja u policiji za moral zbog navodnog kršenja pravila o odijevanju.