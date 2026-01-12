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TRUTH SOCIAL

Tramp se proglasio vršiocem dužnosti predsjednika Venecuele

Stručnjaci upozoravaju da ova titula nema pravnu osnovu ni u međunarodnom pravu ni u zvaničnim dokumentima Venecuele

Tramp kao predsjednik Venecuele. Screenshot

D. H.

12.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je snimak ekrana na kojem se, pored titula 45. i 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, navodi i kao vršilac dužnosti predsjednika Venecuele s datumom stupanja na dužnost u januaru 2026. godine.

Na snimku, koji podsjeća na uređenu verziju stranice sa "Wikipedije", Tramp se predstavlja kao aktuelni lider Venecuele, što je izazvalo buru reakcija i špekulacija širom globalnih medija.

Stručnjaci upozoravaju da ova titula nema pravnu osnovu ni u međunarodnom pravu ni u zvaničnim dokumentima Venecuele.

Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države su 3. januara izvele veliku vojnu operaciju u Venecueli, tokom koje su američke snage uhapsile venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura (Nicolás Maduro) i njegovu suprugu Cilia Flores. Maduro i Flores su prebačeni u Sjedinjene Države, gdje će im se suditi po optužbama povezanim s drogom i ilegalnom trgovinom oružjem.

Nakon hapšenja Madura, njegova potpredsjednica i ministrica nafte Delcy Rodrigez (Delcy Rodríguez) položila je zakletvu kao privremena predsjednica Venecuele. Trump je u više navrata nagovijestio da će američka administracija tokom prelaznog perioda upravljati Venecuelom i njenim naftnim resursima, te se u tom kontekstu njegov posljednji post tumači kao pokušaj konsolidacije utjecaja.

# VENECUELA
# DONALD TRUMP
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