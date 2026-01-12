Tramp se proglasio vršiocem dužnosti predsjednika Venecuele

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je snimak ekrana na kojem se, pored titula 45. i 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, navodi i kao vršilac dužnosti predsjednika Venecuele s datumom stupanja na dužnost u januaru 2026. godine.

Na snimku, koji podsjeća na uređenu verziju stranice sa "Wikipedije", Tramp se predstavlja kao aktuelni lider Venecuele, što je izazvalo buru reakcija i špekulacija širom globalnih medija.

Stručnjaci upozoravaju da ova titula nema pravnu osnovu ni u međunarodnom pravu ni u zvaničnim dokumentima Venecuele.

Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države su 3. januara izvele veliku vojnu operaciju u Venecueli, tokom koje su američke snage uhapsile venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura (Nicolás Maduro) i njegovu suprugu Cilia Flores. Maduro i Flores su prebačeni u Sjedinjene Države, gdje će im se suditi po optužbama povezanim s drogom i ilegalnom trgovinom oružjem.

Nakon hapšenja Madura, njegova potpredsjednica i ministrica nafte Delcy Rodrigez (Delcy Rodríguez) položila je zakletvu kao privremena predsjednica Venecuele. Trump je u više navrata nagovijestio da će američka administracija tokom prelaznog perioda upravljati Venecuelom i njenim naftnim resursima, te se u tom kontekstu njegov posljednji post tumači kao pokušaj konsolidacije utjecaja.