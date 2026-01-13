SpaceX nudi besplatan Starlink u Iranu

Kompanija SpaceX, u vlasništvu Ilona Maska (Elon Musk), ponudila je besplatno korištenje svoje satelitske usluge Starlink u Iranu, ukinuvši pretplatu za korisnike koji već posjeduju prijemnike u toj zemlji, objavio je Bloomberg News.
MASKOVA KOMPANIJA
Ovaj potez događa se u vrijeme dok prekid interneta u Iranu traje već više od pet dana
Ilon Mask. AP Photo/Susan Walsh
Kompanija SpaceX, u vlasništvu Ilona Maska (Elon Musk), ponudila je besplatno korištenje svoje satelitske usluge Starlink u Iranu, ukinuvši pretplatu za korisnike koji već posjeduju prijemnike u toj zemlji, objavio je Bloomberg News.
Ovaj potez događa se u vrijeme dok prekid interneta u Iranu traje već više od pet dana.
Građanima su danas, prvi put nakon višednevne blokade, ponovo omogućeni međunarodni telefonski pozivi, dok je pristup globalnoj internetskoj mreži za širu javnost i dalje onemogućen.