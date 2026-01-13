Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MASKOVA KOMPANIJA

SpaceX nudi besplatan Starlink u Iranu

Ovaj potez događa se u vrijeme dok prekid interneta u Iranu traje već više od pet dana

Ilon Mask. AP Photo/Susan Walsh

M. Až.

13.1.2026

Kompanija SpaceX, u vlasništvu Ilona Maska (Elon Musk), ponudila je besplatno korištenje svoje satelitske usluge Starlink u Iranu, ukinuvši pretplatu za korisnike koji već posjeduju prijemnike u toj zemlji, objavio je Bloomberg News.

Ovaj potez događa se u vrijeme dok prekid interneta u Iranu traje već više od pet dana.

Građanima su danas, prvi put nakon višednevne blokade, ponovo omogućeni međunarodni telefonski pozivi, dok je pristup globalnoj internetskoj mreži za širu javnost i dalje onemogućen.

# IRAN
# SPACEX
# ELON MUSK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.