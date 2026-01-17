Bh. kompanija na samitu u Abu Dabiju

Sa World Future Energy Summit-a u Abu Dhabiju stiže važna vijest za Bosnu i Hercegovinu u oblasti energetske efikasnosti, energetike i međunarodne saradnje. Predstavnici Bloomteqa: Nermin Hadžić, Ismir Harambašić, Haris Alikadić i Vekaz Hadžić, koji već aktivno predstavljaju kompaniju na ovom globalnom samitu, učestvovali su u razgovorima koji su rezultirali dogovorom da bh. kompanije naredne godine predstave svoje projekte kroz nacionalni paviljon Bosne i Hercegovine.

Danas je potpisan sporazum sa Shyamom Parmarom, direktorom World Future Energy Summit.

Bloomteq je tehnološka i strateška kompanija koja povezuje domaće kapacitete s međunarodnim tržištima, pružajući podršku inovativnim rješenjima i poslovnim inicijativama.

World Future Energy Summit (WFES) je jedna od najznačajnijih globalnih konferencija i poslovnih platformi posvećenih budućnosti energije, održivom razvoju i inovativnim energetskim rješenjima. Održava se u Abu Dhabiju kao dio Abu Dhabi Sustainability Week-a i riječ je o samitu koji okuplja predstavnike vlada, međunarodnih organizacija, investitore, tehnološke kompanije, stručnjake i lidere iz više od 100 zemalja. Samit obuhvata izložbe, panele, prezentacije i diskusije, pružajući platformu za razmjenu znanja, inovacija i poslovnih prilika.

Nermin Hadžić, CEO Bloomteq-a ističe: „Ovo je izvanredna prilika da bh. kompanije pokažu svoje inovacije i ostvare kontakte koji mogu dugoročno unaprijediti sektor energetske efikasnosti u našoj zemlji. Imati nacionalni paviljon na ovako značajnom samitu daje dodatni motiv i potvrđuje da Bosna i Hercegovina ima stručnjake i rješenja koja mogu konkurisati na globalnom tržištu“.

Strateška saradnja između Kiss the Future AI Summita Sarajevo i WFES-a, u kojoj je Bloomteq imao ključnu ulogu, dodatno povezuje umjetnu inteligenciju, energetsku efikasnost i održivost, jačajući poziciju Bosne i Hercegovine na globalnoj sceni.

Dogovorena prezentacija će bh. kompanijama omogućiti direktan pristup međunarodnim partnerima, investitorima i donosiocima odluka, čime se otvaraju konkretne mogućnosti za poslovnu saradnju i razvoj novih projekata.