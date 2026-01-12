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PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić u Abu Dabiju: Želim da Srbija bude sigurna i razvijena poput UAE

Započeo je posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tokom koje će prisustvovati svečanom otvaranju Nedjelje održivosti 2026

Vučić stigao u Abu Dabi. Instagram

Anadolija

12.1.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Abu Dabi, gdje ga je na aerodromu dočekao šeik Mohamed bin Hamad bin Tahnun Al Nahjan, savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana.

Time je Vučić započeo posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tokom koje će prisustvovati svečanom otvaranju Nedjelje održivosti 2026, kao i održati sastanak s domaćinom skupa, predsjednikom UAE šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

Predsjednik Srbije je na svom Instagram nalogu naveo da se raduje susretu s predsjednikom UAE i zahvalio na pozivu da učestvuje na jednom od najvećih globalnih skupova u oblasti održivog razvoja, koji, kako je istakao, nosi poruku zajedničke odgovornosti za budućnost planete.

Snažan partner

Vučić je poručio da želi da i Srbija bude sigurna, razvijena i izgrađena poput Ujedinjenih Arapskih Emirata te da bude ekološki održiva i primjer stabilnog napretka i prijateljskih odnosa sa zemljama koje dijele iste vrijednosti.

Dodao je da Srbija u toj misiji ima snažnog i posvećenog partnera u UAE.

Programom posjete planirano je učešće predsjednika Vučića na panelu "Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike", kao i prisustvo ceremoniji dodjele Nagrade za održivost "Zajed", koja se tradicionalno dodjeljuje u okviru ovog skupa.

Nedjelja održivosti

Nedjelja održivosti u Abu Dabiju globalna je inicijativa usmjerena na predstavljanje dostignuća i trendova u oblastima tehnologije, energetike, obrazovanja i vještačke inteligencije u kontekstu održivog razvoja.

Skup okuplja šefove država, predstavnike vlada, stručnjake i investitore s ciljem razmjene znanja i predstavljanja strategija i rješenja za ekonomski, socijalni i ekološki napredak.

Nedjelja održivosti u Abu Dabiju 2026. održava se od 11. do 15. januara, a svečana ceremonija otvaranja zakazana je za 13. januar.

# SRBIJA
# UAE
# ABU DABI
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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