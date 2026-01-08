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KRIZA NA JUGU ZEMLJE

Pronađen lider jemenskih separatista: Pobjegao u Somalilend, pa otišao u Abu Dabi

Dan ranije koalicija je saopćila da se Al-Zubaidi, lider Južnog prelaznog vijeća (STC), nije ukrcao na planirani let za Rijad, gdje je trebao učestvovati u razgovorima o smirivanju tenzija

Ajdarus al-Zubaidi. Platforma X

S. S.

8.1.2026

Ajdarus al-Zubaidi, lider južnih separatista, stigao je u Ujedinjene Arapske Emirate avionom iz somalijskog glavnog grada Mogadiša, nakon što je prethodno brodom doputovao u Somaliland, saopćila je to koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenu.  

Kriza na jugu Jemena izazvala je ozbiljan raskol između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, dviju najutjecajnijih zaljevskih zemalja, te dodatno oslabila koaliciju okupljenu oko međunarodno priznate jemenske vlade koja se bori protiv pobunjenika Hutija.

U saopćenju objavljenom u četvrtak navodi se da je avion, koji je iz Somalilanda letio prema Mogadišu, bio pod nadzorom oficira UAE-a te da je na aerodromu čekao oko sat vremena prije polijetanja ka vojnom aerodromu Al Reef u Abu Dhabiju. Međutim, koalicija nije precizirala da li se Al-Zubaidi u tom trenutku još nalazio u avionu.

Dan ranije koalicija je saopćila da se Al-Zubaidi, lider Južnog prelaznog vijeća (STC), nije ukrcao na planirani let za Rijad, gdje je trebao učestvovati u razgovorima o smirivanju tenzija. Njegov izostanak dodatno je zakomplicirao pokušaje da se obuzda vojna eskalacija koja je izbila prošlog mjeseca.

Nakon neobjašnjenog izostanka s pregovora u saudijskoj prijestolnici, STC je saopćio da Al-Zubaidi nadgleda vojne i sigurnosne operacije u južnom lučkom gradu Adenu.

Koalicija je također navela da je avion iz Mogadiša iznad Omanskog zaljeva isključio svoj identifikacijski sistem, da bi ga ponovo aktivirao deset minuta prije slijetanja u Abu Dhabi. Dodaje se da je riječ o tipu aviona kakvi se često koriste u zonama sukoba, na rutama između zemalja poput Etiopije, Libije i Somalije.

Saudijska Arabija i UAE intervenirali su u Jemenu 2015. godine, nakon što su Huti godinu ranije zauzeli prijestolnicu Sanu. UAE se tada priključio koaliciji predvođenoj Saudijskom Arabijom u podršci međunarodno priznatoj vladi.

Južno prelazno vijeće osnovano je 2017. godine uz podršku UAE-a, a kasnije se priključilo vladinoj koaliciji koja kontroliše jug i istok Jemena. Međutim, prošlog mjeseca snage STC-a iznenada su zauzele velike teritorije, promijenivši odnos snaga na terenu i dovodeći Saudijsku Arabiju u otvoreni politički sukob s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

# UAE
# JEMEN
# ABU DABI
# AJDARUS AL-ZUBAIDI
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