Pronađen lider jemenskih separatista: Pobjegao u Somalilend, pa otišao u Abu Dabi

Ajdarus al-Zubaidi, lider južnih separatista, stigao je u Ujedinjene Arapske Emirate avionom iz somalijskog glavnog grada Mogadiša, nakon što je prethodno brodom doputovao u Somaliland, saopćila je to koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenu.

Kriza na jugu Jemena izazvala je ozbiljan raskol između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, dviju najutjecajnijih zaljevskih zemalja, te dodatno oslabila koaliciju okupljenu oko međunarodno priznate jemenske vlade koja se bori protiv pobunjenika Hutija.

U saopćenju objavljenom u četvrtak navodi se da je avion, koji je iz Somalilanda letio prema Mogadišu, bio pod nadzorom oficira UAE-a te da je na aerodromu čekao oko sat vremena prije polijetanja ka vojnom aerodromu Al Reef u Abu Dhabiju. Međutim, koalicija nije precizirala da li se Al-Zubaidi u tom trenutku još nalazio u avionu.

Dan ranije koalicija je saopćila da se Al-Zubaidi, lider Južnog prelaznog vijeća (STC), nije ukrcao na planirani let za Rijad, gdje je trebao učestvovati u razgovorima o smirivanju tenzija. Njegov izostanak dodatno je zakomplicirao pokušaje da se obuzda vojna eskalacija koja je izbila prošlog mjeseca.

Nakon neobjašnjenog izostanka s pregovora u saudijskoj prijestolnici, STC je saopćio da Al-Zubaidi nadgleda vojne i sigurnosne operacije u južnom lučkom gradu Adenu.

Koalicija je također navela da je avion iz Mogadiša iznad Omanskog zaljeva isključio svoj identifikacijski sistem, da bi ga ponovo aktivirao deset minuta prije slijetanja u Abu Dhabi. Dodaje se da je riječ o tipu aviona kakvi se često koriste u zonama sukoba, na rutama između zemalja poput Etiopije, Libije i Somalije.