Štrajk zaposlenih u javnom prevozu širom Njemačke

Očekuje se da će autobusi, tramvaji i podzemne željeznice u mnogim općinskim prevoznim preduzećima neće saobraćati

FENA

2.2.2026

Značajni cjelodnevni poremećaji u javnom prevozu širom Njemačke očekuju se danas zbog štrajka na nivou cijele zemlje koji organizira sindikat Verdi.

Očekuje se da će autobusi, tramvaji i podzemne željeznice u mnogim općinskim prevoznim preduzećima neće saobraćati.

Kako su predstavnici sindikata Verdi najavili, štrajk će biti održan u skoro svih 16 saveznih pokrajina.

Po navodima sindikata, jedino Donja Saksonija u početku neće biti obuhvaćena štrajkom. Za oko 5.000 zaposlenih u javnom prevozu u Donjoj Saksoniji postoji dogovor da za sada ne stupe u štrajk.

U međuvremenu, regionalni i prigradski vozovi željezničkog operatera Deutsche Bahn (DB) trebalo bi da saobraćaju bez ograničenja, prenosi DPA.

# ŠTRAJK
# NJEMAČKA
# SINDIKAT
