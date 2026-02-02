Štrajk zaposlenih u javnom prevozu širom Njemačke

Značajni cjelodnevni poremećaji u javnom prevozu širom Njemačke očekuju se danas zbog štrajka na nivou cijele zemlje koji organizira sindikat Verdi.

Očekuje se da će autobusi, tramvaji i podzemne željeznice u mnogim općinskim prevoznim preduzećima neće saobraćati.

Kako su predstavnici sindikata Verdi najavili, štrajk će biti održan u skoro svih 16 saveznih pokrajina.

Po navodima sindikata, jedino Donja Saksonija u početku neće biti obuhvaćena štrajkom. Za oko 5.000 zaposlenih u javnom prevozu u Donjoj Saksoniji postoji dogovor da za sada ne stupe u štrajk.

U međuvremenu, regionalni i prigradski vozovi željezničkog operatera Deutsche Bahn (DB) trebalo bi da saobraćaju bez ograničenja, prenosi DPA.