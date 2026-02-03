Bijela kuća se oglasila poslije obaranja iranskog drona

Ona je istakla da će američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof predstavljati Sjedinjene Američke Države na razgovorima sa iranskim zvaničnicima, prenosi Fox News.

Sastanak delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana bit će održan prema planu kasnije ove sedmice, uprkos tome što je američki borbeni avion oborio iranski dron koji se približavao nosaču aviona USS Abraham Linkoln u Arapskom moru, saopštila je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit.

Ranije je američki lovac F-35C oborio iranski dron koji se približavao nosaču aviona u Arapskom moru, na oko 800 kilometara od južne obale Irana.

Portal Axios je ranije, pozivajući se na neimenovane izvore, objavio da je Iran zatražio promjenu lokacije i formata pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su bili zakazani za petak u Istanbulu, tražeći da se umjesto toga održe u Omanu isključivo kao bilateralni susret dvije delegacije.

Prema tim izvorima, iranski zvaničnici su time odstupili od ranijih dogovora, iako su neke države već bile pozvane da učestvuju u razgovorima.

Ako novi zahtjevi dovedu do otkazivanja pregovora, prema procjenama Aksiosa, postoji opasnost da američki predsjednik Donald Tramp odustane od diplomatskog puta i okrene se vojnoj opciji, upravo u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države znatno pojačale vojno prisustvo u Persijskom zaljevu

Ranije danas Reuters je, pozivajući se na svoje izvore, izvijestio da su Saudijska Arabija, Katar, Oman, Pakistan, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati pozvani na moguće razgovore o Iranu u Istanbulu.

- Prioritet razgovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ove sedmice u Istanbulu je da se izbjegne bilo kakav sukob i da se smanje tenzije između dvije strane - rekao je regionalni zvaničnik, dodajući da je pozvana i grupa regionalnih sila.