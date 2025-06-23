Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRAVILNO USMJERENI NAPADI

Bijela kuća ponavlja tvrdnju: SAD su "u potpunosti uništile" iranska nuklearna postrojenja

Levit je dodala da predsjednik ne bi naredio napade da nije bio siguran da će upravo to biti rezultat

Portparolka Bijele kuće Karolin Levit. AP

N. Aj.

23.6.2025

Portparolka Bijele kuće Karolin Levit (Karoline Leavitt) ponovila je tvrdnju predsjednika Donalda Trampa (Trump) da su iranska nuklearna postrojenja „potpuno i u potpunosti uništena“.

- Uvjereni smo, da – da su iranska nuklearna postrojenja potpuno i u potpunosti uništena, kao što je predsjednik rekao u svom obraćanju naciji u subotu navečer, i s visokim stepenom sigurnosti vjerujemo da su napadi bili usmjereni upravo tamo gdje je Iran skladištio obogaćeni uranij - izjavila je Levit za emisiju „Dobro jutro, Ameriko“ (ABC’s Good Morning America).

Levit je dodala da predsjednik ne bi naredio napade da nije bio siguran da će upravo to biti rezultat.

Rafael Grosi (Rafael Grossi), direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), nije mogao potvrditi gdje se trenutno nalazi iranska zaliha nuklearnog materijala blizu vojnog stepena, te je pozvao da se inspektorima omogući siguran povratak u zemlju kako bi „procijenili situaciju“.

U intervjuu za CNN u nedjelju, Grosi je izjavio da Iran ima oko 400 kilograma uranija obogaćenog do 60 posto, što nije daleko od 90 posto potrebnog za izradu nuklearnog oružja.

U međuvremenu, predsjedavajući Združenog generalštaba američke vojske, general Dan Kejn (Caine), izjavio je jučer da je „prerano“ govoriti o tome da li Iran još ima dio svojih nuklearnih kapaciteta, jer je procjena efekata napada još u toku.

# IZRAEL
# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
# KAROLINE LEAVITT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.