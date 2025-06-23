Bijela kuća ponavlja tvrdnju: SAD su "u potpunosti uništile" iranska nuklearna postrojenja

- Uvjereni smo, da – da su iranska nuklearna postrojenja potpuno i u potpunosti uništena, kao što je predsjednik rekao u svom obraćanju naciji u subotu navečer, i s visokim stepenom sigurnosti vjerujemo da su napadi bili usmjereni upravo tamo gdje je Iran skladištio obogaćeni uranij - izjavila je Levit za emisiju „Dobro jutro, Ameriko“ (ABC’s Good Morning America).

Portparolka Bijele kuće Karolin Levit (Karoline Leavitt) ponovila je tvrdnju predsjednika Donalda Trampa (Trump) da su iranska nuklearna postrojenja „potpuno i u potpunosti uništena“.

Levit je dodala da predsjednik ne bi naredio napade da nije bio siguran da će upravo to biti rezultat.

Rafael Grosi (Rafael Grossi), direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), nije mogao potvrditi gdje se trenutno nalazi iranska zaliha nuklearnog materijala blizu vojnog stepena, te je pozvao da se inspektorima omogući siguran povratak u zemlju kako bi „procijenili situaciju“.

U intervjuu za CNN u nedjelju, Grosi je izjavio da Iran ima oko 400 kilograma uranija obogaćenog do 60 posto, što nije daleko od 90 posto potrebnog za izradu nuklearnog oružja.