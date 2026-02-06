Ponovo napadnut brod u Tihom okeanu

U ovom napadu su ubijene dvije osobe. Prema objavi američkog Južnog komandanstva, plovilom je upravljala organizacija koja je označena kao teroristička te se kretalo poznatim rutama za trgovinu narkoticima, piše BBC.

U četvrtak je napadnut još jedan brod u Tihom okeanu za koji se tvrdi da je prevozio drogu, saopćila je američka vojska.

Američke snage od septembra prošle godine ciljaju plovila za koja sumnjaju da krijumčare narkotike kroz Karibe i istočni Pacifik. U tom je periodu izvedeno najmanje 38 smrtonosnih napada u kojima je poginulo 128 ljudi. Trampova administracija opravdava ove operacije kao dio oružanog sukoba koji nije međunarodnog karaktera, s ciljem zaustavljanja protoka droge iz Latinske Amerike u SAD.

U saopćenju objavljenom na platformi X, Južno zapovjedništvo navelo je da u posljednjoj operaciji nije povrijeđen nijedan pripadnik američkih snaga.

Napad izveden u četvrtak drugi je ove godine. Intenzitet napada značajno se smanjio otkako su američke snage početkom januara uhapsile venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, kojeg je Trampova administracija optužila za saradnju s narkokartelima. Tokom posljednja četiri mjeseca prošle godine dogodilo se najmanje 36 napada.

Neki pravni stručnjaci upozoravaju da bi napadi mogli biti nezakoniti i kršiti međunarodno pravo jer su usmjereni na civile, a osumnjičenima nije osigurano pravično suđenje.

Američki dužnosnici našli su se pod udarom kritika obiju stranaka zbog ponovljenog napada, takozvanog "dvostrukog udara", 2. septembra na navodni venecuelanski brod s drogom u Karipskom moru.

Porodice dvojice muškaraca iz Trinidada ubijenih u napadu 14. oktobra podigle su tužbu protiv američke vlade, tvrdeći da je napad predstavljao "nezakonita i hladnokrvna ubistva; ubistva iz zabave i radi predstave".