Ponovo napadnut brod u Tihom okeanu

U četvrtak je napadnut još jedan brod u Tihom okeanu za koji se tvrdi da je prevozio drogu, saopćila je američka vojska.
U ovom napadu su ubijene dvije osobe. Prema objavi američkog Južnog komandanstva, plovilom je upravljala organizacija koja je označena kao teroristička te se kretalo poznatim rutama za trgovinu narkoticima, piše BBC.
Američke snage od septembra prošle godine ciljaju plovila za koja sumnjaju da krijumčare narkotike kroz Karibe i istočni Pacifik. U tom je periodu izvedeno najmanje 38 smrtonosnih napada u kojima je poginulo 128 ljudi. Trampova administracija opravdava ove operacije kao dio oružanog sukoba koji nije međunarodnog karaktera, s ciljem zaustavljanja protoka droge iz Latinske Amerike u SAD.
U saopćenju objavljenom na platformi X, Južno zapovjedništvo navelo je da u posljednjoj operaciji nije povrijeđen nijedan pripadnik američkih snaga.
Napad izveden u četvrtak drugi je ove godine. Intenzitet napada značajno se smanjio otkako su američke snage početkom januara uhapsile venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, kojeg je Trampova administracija optužila za saradnju s narkokartelima. Tokom posljednja četiri mjeseca prošle godine dogodilo se najmanje 36 napada.
Neki pravni stručnjaci upozoravaju da bi napadi mogli biti nezakoniti i kršiti međunarodno pravo jer su usmjereni na civile, a osumnjičenima nije osigurano pravično suđenje.
Američki dužnosnici našli su se pod udarom kritika obiju stranaka zbog ponovljenog napada, takozvanog "dvostrukog udara", 2. septembra na navodni venecuelanski brod s drogom u Karipskom moru.
Porodice dvojice muškaraca iz Trinidada ubijenih u napadu 14. oktobra podigle su tužbu protiv američke vlade, tvrdeći da je napad predstavljao "nezakonita i hladnokrvna ubistva; ubistva iz zabave i radi predstave".