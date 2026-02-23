Putin otkrio šta je sada apsolutni prioritet Moskve

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u nedjelju da je daljnji razvoj ruskih nuklearnih snaga postao apsolutni prioritet Moskve, nakon što je istekao posljednji važeći sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja između Moskve i Sjedinjenih Američkih Država.

Strateški značaj

U videoporuci povodom "Dana branilaca otadžbine", državnog praznika koji Kremlj tradicionalno koristi za isticanje vojne snage i patriotizma, Putin je naglasio strateški značaj nuklearnog arsenala za sigurnost i budućnost Rusije.

- Razvoj nuklearne trijade, koja garantuje sigurnost Rusije te osigurava efikasno strateško odvraćanje i ravnotežu snaga u svijetu, ostaje naš apsolutni prioritet - poručio je ruski predsjednik.

Osim nuklearnog potencijala, Putin je najavio i dodatno jačanje kopnene vojske i mornarice, ističući da će se modernizacija oslanjati na iskustva stečena tokom gotovo četverogodišnjeg rata u Ukrajini.

Posebno je naglasio unapređenje svih rodova oružanih snaga, uključujući "njihovu borbenu gotovost, mobilnost i sposobnost da djeluju u svim uslovima, pa i onim najtežim".

Četvrta godišnjica invazije

Njegovo obraćanje dolazi dva dana prije četvrte godišnjice početka ruske invazije na Ukrajinu, sukoba koji je razorio brojne gradove, raselio milione ljudi i odnio veliki broj života na obje strane.

Moskva i Vašington, kao dvije najveće nuklearne sile na svijetu, više nisu vezani nijednim sporazumom o kontroli naoružanja, jer je sporazum "Novi START" istekao ranije ovog mjeseca.

Uprkos tome, iz Rusije je ranije saopćeno da će država nastaviti s "odgovornim" pristupom upravljanju svojim strateškim nuklearnim kapacitetima te da će se pridržavati ranije postavljenih ograničenja kada je riječ o količini naoružanja u arsenalu.