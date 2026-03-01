Britanski ministar odbrane: Iran ispalio dvije rakete u pravcu Kipra

Ministar odbrane Velike Britanije, Džon Hili (John Healey), izjavio je da je britanska avijacija učestvovala u presretanju iranskih raketa, od kojih su neke bile ispaljene i prema Kipru.

- Prilično smo sigurni da nisu bili usmjereni na naše baze. Ipak, to pokazuje koliko je iranska odmazda neselektivna - rekao je Hili.

On je dodao da se oko 300 pripadnika britanske vojske nalazilo u blizini ciljeva u Bahreinu, a neki su bili na samo nekoliko stotina metara od raketnih napada.

Hili je naglasio da je Velika Britanija brzo reagovala nakon što je avijacija praćenjem raketa osigurala da ne dođe do povreda ili oštećenja.

Ministar odbrane je gostovao u jutarnjoj emisiji, dan nakon što je Kir Starmer (Keir) potvrdio da je Velika Britanija poslala avione u odbrambene operacije iznad Bliskog istoka.

- Malo će ljudi žaliti za smrću ajatolaha. Niko ko je vidio kako nam je Iran prijetio i sponzorirao teror širom svijeta, bio izvor nestabilnosti u regiji, razvijao program nuklearnog oružja, ne može imati nikakve sumnje u karakter ovog režima i prijetnju koju predstavlja - poručio je Hili.