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PODACI CENTCOMA

Poginula tri američka vojnika, petorica teško ranjeni

Prema informacijama izraelskih medija, oni su stradali u Jemenu.

Američke operacije na Bliskom istoku. Mass Communication Specialist Seaman Daniel Kimmelman/U.S. Navy via AP

S. S.

1.3.2026

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopćio je da su tri američka vojnika poginula u operaciji „Epski bijes“, koju su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli protiv Irana jučer ujutro.

Prema navodima američke vojske, u istoj akciji pet vojnika je teško ranjeno, dok je više njih zadobilo lakše povrede od gelera i potres mozga te su u procesu povratka na dužnost.

Iz CENTCOM-a ističu da se velike borbene operacije nastavljaju, kao i napori američkih snaga da odgovore na iranske projektile u odbrambenom smislu. Naglasili su da je situacija promjenjiva te da, iz poštovanja prema porodicama, identiteti poginulih neće biti objavljeni najmanje 24 sata nakon što o tome budu obaviješteni članovi najuže porodice.

Prema informacijama izraelskih medija, oni su stradali u Jemenu.

Tokom jučerašnjeg dana američka vojska nije saopćavala informacije o poginulim vojnicima. Napadi traju otkako su SAD i Izrael započeli udare na Iran, u kojima je, prema ranijim navodima, ubijen vrhovni vođa te zemlje ajatolah Ali Hamnei i više visokorangiranih zvaničnika.

# IRAN
# SAD
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