Iran: Pogodili su naš nuklearni poligon

Veliki iranski nuklearni kompleks u Natanzu pogođen je jučer tokom američkih i izraelskih vojnih operacija protiv Islamske Republike, izjavio je iranski ambasador pri nuklearnoj nadzornoj agenciji UN-a.

Reza Najafi rekao je novinarima, na sjednici Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), koju čini 35 država, da su "ponovo napadnuta iranska mirnodopska i zaštićena nuklearna postrojenja".

Obogađivanje uranija

Na pitanje agencije Reuters o kojem se objektu radi, kratko je odgovorio: "Natanz".

Sjedinjene Američke Države i Izrael još u junu su izveli napade na iranska nuklearna postrojenja. Vašington (Washington) insistira da Teheran prekine obogaćivanje uranija na svojoj teritoriji, smatrajući da taj proces može voditi razvoju nuklearnog oružja.

IAEA već mjesecima od Irana traži objašnjenje o sudbini oko 440 kilograma obogaćenog uranija nakon izraelsko-američkih napada u junu, kao i potpunu obnovu inspekcija, uključujući i nadzor nad trima ključnim postrojenjima koja su bila meta bombardovanja – Natanz, Fordou i Isfahan.

Međutim, generalni direktor IAEA-e Rafael Grosi (Grossi) izjavio je da agencija za sada nema nikakve dokaze da su u najnovijim napadima pogođena nuklearna postrojenja.

- Nemamo nikakve naznake da je ijedno nuklearno postrojenje oštećeno ili pogođeno - rekao je Grossi obraćajući se članicama Upravnog odbora.

Uspostavljanje kontakta

Dodao je da su u toku pokušaji uspostavljanja kontakta s iranskim nuklearnim regulatornim vlastima, ali da odgovora zasad nema. Izrazio je nadu da će se neophodan kanal komunikacije uskoro ponovo uspostaviti.

Otvarajući vanrednu sjednicu o Iranu u sjedištu agencije u Beču, Grossi je ocijenio da je situacija na Bliskom istoku "izuzetno zabrinjavajuća".

Nakon američko-izraelskih napada i iranskih raketnih odgovora, pozvao je sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se spriječila daljnja eskalacija sukoba.