Makron naredio da nosač aviona isplovi prema Mediteranu

Francuski predsjednik Emanuel Makron objavio je u televizijskom obraćanju da je naredio isplovljavanje nosača aviona Charles de Gaulle zajedno sa zračnim sredstvima i fregatnom pratnjom prema Mediteranu.

Istakao je da Francuska ima odbrambene sporazume s Katarom, Kuvajtom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima te da mora pokazati solidarnost, ali je naglasio da je svaka akcija Francuske "strogo defanzivna".

- Francuska mora podržati svoje saveznike u regiji i pokazati da je partner kojem se može vjerovati - rekao je Makron, dodajući da su francuski protivvazdušni sistemi i zračni radari već raspoređeni i da će se taj proces nastaviti.

Osim pružanja podrške saveznicima, Makron ističe da ovim potezom Francuska štiti svoje nacionalne interese na Bliskom istoku i povećava sigurnost svojih ambasada. Napominje da oko 400.000 francuskih državljana živi, radi ili boravi na području Bliskog istoka.

Francuska također planira poslati odbrambene sisteme na Kipar, a fregata će večeras stići do obale te zemlje.

U obraćanju je Makron izrazio nadu da će Iranci sami moći odlučivati o budućnosti svoje zemlje.